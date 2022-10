Selten hatte die Ankündigung einer Talkshow für so viel Aufsehen gesorgt. In einem vorab veröffentlichten Interview, in dem sie auch für ihr Ende Oktober erscheinendes „Klima-Buch“ warb, sagte die Klimaaktivistin Greta Thunberg der ARD-Talkmasterin Sandra Maischberger: „Ich persönlich denke, dass es eine schlechte Idee ist, auf Kohle zu setzen, solange die AKWs noch laufen.“ Die Reaktionen auf diese Bemerkung fielen höchst unterschiedlich aus: Simone Peter, ehemalige Vorsitzende der Grünen und heute als Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie als Lobbyistin tätig, twitterte: „Ich schätze Greta sehr. (...) Ich denke, sie kennt unsere spezifische Situation nicht. Es geht darum, Erneuerbare zu entfesseln.“ FDP- und CDU-Politiker jubelten. Bundesfinanzminister Christian Lindner begrüßte auf Twitter „den Zuspruch der FFF-Initiatorin Greta Thunberg für die FDP-Position, unsere Kernkraftwerke am Netz zu lassen“.

Nicht gefallen haben dürfte Lindner hingegen die im Interview mit Maischberger geäußerte Überzeugung der Schwedin, dass die Klimakrise nicht in diesem „System“ zu lösen sei. In welchem es ginge, ließ sie die Menschheit indes nicht wissen.