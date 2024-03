Vieles ist aber unstrittig. Eine Schülerin an einem Gymnasium in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht mehrere Posts mit politischem Inhalt auf sozialen Medien. Die Posts fallen auf und werden dem Direktor ihrer Schule gemeldet. Er sucht ein pädagogisches Gespräch mit der Schülerin und diskutiert mit ihr über die Posts? Weit gefehlt. Der Direktor meldet die Angelegenheit der Polizei. Drei uniformierte Beamte kommen zur Schule, um die Angelegenheit zu untersuchen. Sie stellen fest: Die Posts sind nicht strafbar. Jetzt verlassen sie die Schule, und der Fall ist erledigt? Nein. Die Schülerin wird aus dem Unterricht geholt und im Büro des Direktors von den Polizisten belehrt und ermahnt. Wenn ihre Posts schlimmer würden, könnte sie sich strafbar machen. Sie solle deshalb aufpassen. Erst danach verlassen die Polizisten die Schule. Sie hatten bei ihrer Aktion wahrscheinlich im Kopf, was der Präsident des Verfassungsschutzes in der Öffentlichkeit propagiert: Man müsse auch problematische Denkmuster und Verhaltensweisen in den Blick nehmen, die nicht strafbar sind. Das ist offensichtlich verfassungswidrig, zeigt aber Wirkung.