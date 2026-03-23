Machtwechsel im Münchner Rathaus - Oberbürgermeister der Hafermilchbourgeoisie

Der Sieg von Dominik Krause bei der OB-Stichwahl in München ist aus mehreren Gründen historisch. Nun muss der 35-jährige Grüne zeigen, dass er mehr ist als nur der Oberbürgermeister einer Hafermilchbourgeoisie, die gerne Regenbogenfahnen hisst.