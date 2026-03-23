- Oberbürgermeister der Hafermilchbourgeoisie
Der Sieg von Dominik Krause bei der OB-Stichwahl in München ist aus mehreren Gründen historisch. Nun muss der 35-jährige Grüne zeigen, dass er mehr ist als nur der Oberbürgermeister einer Hafermilchbourgeoisie, die gerne Regenbogenfahnen hisst.
Beginnen wir diesen Beitrag mit einer nüchternen Feststellung. Formal ist der Oberbürgermeister einer Stadt wie München, die kein Stadtstaat ist, kein Regierungschef wie in Berlin oder Hamburg. Er ist der oberste Verwaltungsbeamte. Die institutionelle Macht liegt beim Stadtrat, während die wirklich wichtigen politischen Entscheidungen ohnehin von der bayerischen Landesregierung getroffen werden. Deshalb ist es theoretisch auch zweitrangig, welche Partei den Oberbürgermeister in München stellt. Außer fürs Anzapfen auf dem Oktoberfest vielleicht.
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