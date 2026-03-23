Dominik Krause
Grünen-Politiker Dominik Krause / picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Machtwechsel im Münchner Rathaus Oberbürgermeister der Hafermilchbourgeoisie

Der Sieg von Dominik Krause bei der OB-Stichwahl in München ist aus mehreren Gründen historisch. Nun muss der 35-jährige Grüne zeigen, dass er mehr ist als nur der Oberbürgermeister einer Hafermilchbourgeoisie, die gerne Regenbogenfahnen hisst.

VON BEN KRISCHKE am 23. März 2026 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Beginnen wir diesen Beitrag mit einer nüchternen Feststellung. Formal ist der Oberbürgermeister einer Stadt wie München, die kein Stadtstaat ist, kein Regierungschef wie in Berlin oder Hamburg. Er ist der oberste Verwaltungsbeamte. Die institutionelle Macht liegt beim Stadtrat, während die wirklich wichtigen politischen Entscheidungen ohnehin von der bayerischen Landesregierung getroffen werden. Deshalb ist es theoretisch auch zweitrangig, welche Partei den Oberbürgermeister in München stellt. Außer fürs Anzapfen auf dem Oktoberfest vielleicht.

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Stefan | Mo., 23. März 2026 - 16:14

Wahrscheinlich werden sie als erste Maßnahme die Feldherrnhalle am Odeonsplatz abreißen lassen.

hat sich von seinem grünen OB bis heute nicht erholt. Allerdings war der auch nicht schwul. Das ist vielleicht eine Sonderqualifikation des schmucken Dominik, die in seiner Bilanz am Ende alle erwartbaren Ausfälle wettmacht. Jdenfalls in den Augen der Hafermilchbourgeoisie.

Walter Buehler | Mo., 23. März 2026 - 16:32

Na ja, in den Zeiten der absoluten Fürsten spielte die Sexualität des regierenden Fürsten ja auch schon die maßgebende Rolle im Staat.

Münchner Fasching - Noch ein bisschen Haschisch drauf, dann kann nach ein paar hundert Jahren endlich wieder mal vom barocken Amtsbett aus regiert werden.

Ersetzt dieser Kuss wohl bald den Amtseid?

Karl-Heinz Weiß | Mo., 23. März 2026 - 16:44

"Identitätspolitische Skala der GRÜNEN "- perfekt auf den Punkt gebracht. Nach diesem Erfolg wird sich Markus Söder überlegen, ob er im Wahlkampf mehr Hafermilch in sein schwarzes Gebräu mischt. Herr Krause hat als Münchner Bürgermeister durchaus Verwaltungserfahrung-ein bei den GRÜNEN nicht selbstverständlicher beruflicher Hintergrund. Und dass es der bisherige OB ausgerechnet mit einem Posten beim FC Hollywood vergeigt hat, stellt jede Nockherberginszenierung als Laientheater bloß.

Jens Böhme | Mo., 23. März 2026 - 17:03

Solange der OB keine annähernde Mehrheit im Stadtrat hat, ist er nur für einen zahnlosen Posten gewählt.

Der OB wird in München direkt gewählt und hat starke exekutive Kompetenzen (z. B. bei Personal und Verwaltung), aber für Haushalt, Satzungen und grundlegende Beschlüsse braucht er die Mehrheit im Stadtrat. Ohne Koalition oder breite Unterstützung könnte es also schwierig werden – die Grünen allein haben definitiv keine Mehrheit.
Also als Grüßaugust für's Oktoberfest reicht's dann ja 😉

Thomas Veit | Mo., 23. März 2026 - 17:53

und natürlich auch HAMBURG und BERLIN..., 'wir alle zusammen [Linksgrünwoke]' müssen ERST GANZ NACH UNTEN, mit dem Hafermilchexpress, bevor es eine reale Chance auf einen Richtungswechsel ganz allgemein gibt... >> Das kann auch durchaus noch etwas dauern... ...

>> Na dann: weitermachen! 😉

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