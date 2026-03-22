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In der Stichwahl um den Posten des Münchner Oberbürgermeisters hat sich Dominik Krause von den Grünen gegen Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD durchgesetzt. Laut vorläufigem Ergebnis liegt Krause mit rund 56 Prozent klar vorne.

Münchens bisheriger OB hat im Rennen um die Rathausspitze seine Niederlage bereits nach einem ersten deutlichen Zwischenergebnis eingestanden. Nach Auszählung etwa der Hälfte der Wahllokale lag Krause bei 58 Prozent. Es sei der letzte Tag seiner politischen Karriere, sagte Reiter angesichts des deutlichen Vorsprungs von Krause.

Affäre und Rücktritte belasten Amtsinhaber

Die Wahl war so spannend wie seit Jahrzehnten nicht mehr in München. Lange galt Amtsinhaber Reiter als unangefochtener Favorit. Doch dann wurde bekannt, dass er schon seit Jahren Geld vom FC Bayern München für einen Posten in dessen Verwaltungsbeirat bekommen hatte und sich dies nicht – wie er es hätte tun müssen – vom Stadtrat genehmigen ließ. Vor allem wegen seines Umgangs damit stand Reiter massiv in der Kritik. Nach großem öffentlichem Druck räumte er Fehler ein und trat vom Posten des Verwaltungsbeirats sowie von dem des Aufsichtsrats, den er gerade erst übernommen hatte, zurück.

Im ersten Wahlgang am 8. März hatte Reiter zwar mit 35,6 Prozent vor Krause mit 29,5 Prozent gelegen. Im Vergleich zu 2020 war das aber ein Minus von mehr als zwölf Prozentpunkten für Reiter. Und dass Reiter überhaupt noch vor Krause gelegen hatte, war wohl vor allem auf die Briefwähler zurückzuführen, von denen ein Großteil noch vor Bekanntwerden der Affäre abgestimmt hatte. Nach den nur am Wahltag selbst abgegebenen Stimmen lag Krause bereits vor Reiter.

Amtsinhaberwechsel ist auch ein Generationenwechsel

Während der Freistaat Bayern seit Gründung der Bundesrepublik von der CSU regiert wird, stellte die SPD seit 1948 den Münchner Oberbürgermeister. Mit einer Unterbrechung: Erich Kiesel (CSU) regierte die bayerische Landeshauptstadt von 1978 bis 1984.

Nach über 40 Jahren ist jetzt Schluss mit roter Hochburg. Der Amtsinhaberwechsel ist auch ein Generationenwechsel. Krause ist gerade einmal 35 Jahre alt, Reiter bereits 67. Der Sozialdemokrat hatte im Falle einer Niederlage bereits ankündigt, sich aus der Politik zurückzuziehen.

dpa/bek