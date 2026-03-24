- Der Platzhirsch muss jetzt sein Revier verteidigen
Bei den bayerischen Kommunalwahlen muss der Platzhirsch CSU herbe Verluste hinnehmen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Eine Konsequenz bleibt aber immer dieselbe: Wo Zustimmung gewohnheitsmäßig war, muss heute Überzeugungsarbeit geleistet werden.
„Der lang andauernde Erfolg der CSU in Bayern gründet auf unserer Fähigkeit, trittsicher und überzeugend den Weg zwischen Tradition und Innovation, zwischen konservativ und modern zu gehen“, sagte Franz Josef Strauß einmal. Bis heute spiegelt das Zitat gut das Selbstverständnis der CSU im Freistaat wieder. Denn die sieht sich zwischen Hof und Füssen, Aschaffenburg und Passau nicht einfach nur als eine bayerische Partei. Geht es nach ihr, bilden die CSU und Bayern eine politisch-spirituelle Einheit. Das hat schon was Metaphysisches. Wie bei Hegel mit dem Weltgeist. Bloß halt mit Laptop und Lederhosen.
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