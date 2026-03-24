Markus Söder
CSU-Chef Markus Söder / picture alliance/dpa | Sven Hoppe

CSU-Machtverlust in Bayern Der Platzhirsch muss jetzt sein Revier verteidigen

Bei den bayerischen Kommunalwahlen muss der Platzhirsch CSU herbe Verluste hinnehmen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Eine Konsequenz bleibt aber immer dieselbe: Wo Zustimmung gewohnheitsmäßig war, muss heute Überzeugungsarbeit geleistet werden.

VON BEN KRISCHKE am 24. März 2026 7 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Der lang andauernde Erfolg der CSU in Bayern gründet auf unserer Fähigkeit, trittsicher und überzeugend den Weg zwischen Tradition und Innovation, zwischen konservativ und modern zu gehen“, sagte Franz Josef Strauß einmal. Bis heute spiegelt das Zitat gut das Selbstverständnis der CSU im Freistaat wieder. Denn die sieht sich zwischen Hof und Füssen, Aschaffenburg und Passau nicht einfach nur als eine bayerische Partei. Geht es nach ihr, bilden die CSU und Bayern eine politisch-spirituelle Einheit. Das hat schon was Metaphysisches. Wie bei Hegel mit dem Weltgeist. Bloß halt mit Laptop und Lederhosen. 

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Maria Arenz | Di., 24. März 2026 - 14:39

was ich sage, aber ich finde schon den Mix zwischen Modern und Konservativ arg mißlungen, den er meint, sich Visagemäßig leisten zu können. "Schmutzelei" bis in den Bartwuchs ist, was ich sehe. Einfach unseriös sieht er aus. Und durch und durch unseriös ist er ja auch, wenn man sich anschaut, wie oft er seine Standpunkte in den letzten Jahren schon um 540 ° Baerbock geändert hat. Auch ich selbst habe im Laufe eines inzwischen ziemlich langen Lebens meine Meinung zu politischen Grundsatzthemen schon des öfteren geändert. Allerdings konnte ich immer sagen, warum jetzt genau. Ich erinnere mich aber nicht, von Söder jemals eine nachvollziehbare Begründung für seine Pirouetten gehört zu haben.

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