Machtverhältnisse in der Koalition - Nicht Teambuilding ist gefragt, sondern der Mut des Kanzlers

Kein Witz: Union und SPD machen jetzt in „Teambuilding“. Die SPD versteht darunter wohl die Erzeugung von Akzeptanz für eine neue links-progressive Richterkandidatin. Es geht um Macht: Wenn die Union mitmacht, ist es mit „Links ist vorbei“ vorbei.