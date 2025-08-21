- Nicht Teambuilding ist gefragt, sondern der Mut des Kanzlers
Kein Witz: Union und SPD machen jetzt in „Teambuilding“. Die SPD versteht darunter wohl die Erzeugung von Akzeptanz für eine neue links-progressive Richterkandidatin. Es geht um Macht: Wenn die Union mitmacht, ist es mit „Links ist vorbei“ vorbei.
Manchmal erscheint der deutsche Politikbetrieb wie seine eigene Veräppelung. CDU-Fraktionschef Jens Spahn hat eine prima Idee, wie Deutschland aus der politischen Krise kommen kann. Dem Magazin Focus sagte er: „In Union und SPD gibt es viele Kollegen, die erst noch Bekanntschaft miteinander machen müssen – im Zweifel auch einfach mal bei einem gemeinsamen Abend, quasi als Teambuilding-Maßnahme.“
Aber das ist gar kein Witz! Spahns SPD-Gegenstück Matthias Miersch bestätigt in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv: „Wir versuchen, miteinander eine gute Vertrauensbasis aufzubauen.“ Den Vorschlag von Spahn habe die Koalition gemeinsam beschlossen: „Dass nämlich die Fraktionen Anfang der nächsten Sitzungswoche miteinander tatsächlich einen Abend verbringen, um sich kennenzulernen.“
