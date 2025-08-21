Miersch Spahn
Matthias Miersch (SPD) und Jens Spahn (CDU), 11.07.2025 / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Machtverhältnisse in der Koalition Nicht Teambuilding ist gefragt, sondern der Mut des Kanzlers

Kein Witz: Union und SPD machen jetzt in „Teambuilding“. Die SPD versteht darunter wohl die Erzeugung von Akzeptanz für eine neue links-progressive Richterkandidatin. Es geht um Macht: Wenn die Union mitmacht, ist es mit „Links ist vorbei“ vorbei.

VON FERDINAND KNAUSS am 21. August 2025 4 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Manchmal erscheint der deutsche Politikbetrieb wie seine eigene Veräppelung. CDU-Fraktionschef Jens Spahn hat eine prima Idee, wie Deutschland aus der politischen Krise kommen kann. Dem Magazin Focus sagte er: „In Union und SPD gibt es viele Kollegen, die erst noch Bekanntschaft miteinander machen müssen – im Zweifel auch einfach mal bei einem gemeinsamen Abend, quasi als Teambuilding-Maßnahme.“ 

Aber das ist gar kein Witz! Spahns SPD-Gegenstück Matthias Miersch bestätigt in der Sendung „Frühstartvon RTL/ntv: „Wir versuchen, miteinander eine gute Vertrauensbasis aufzubauen.“ Den Vorschlag von Spahn habe die Koalition gemeinsam beschlossen: „Dass nämlich die Fraktionen Anfang der nächsten Sitzungswoche miteinander tatsächlich einen Abend verbringen, um sich kennenzulernen.“ 

