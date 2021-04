Dabei läuft die Zeit erbarmungslos davon: An diesem Montag werden die Grünen Annalena Baerbock als ihre Kanzlerkandidatin präsentieren – und zwar in einer Art und Weise, wie man es früher von der Union kannte: Als eine im kleinen Kreis ausgeklüngelte Person, hinter der sich die gesamte Partei frohgemut und kampfeslustig versammeln wird. Ohne vorheriges Hauen und Stechen, völlig smooth, eine Meisterleistung an politischer Professionalität. In solch einer Situation fragt dann auch keiner mehr nach all den Inhalten, die Bündnis90/Die Grünen jüngst mit ihrem Wahlkampfprogramm auf den Tisch legten. Diese haben es zwar in sich. Doch wenn die Show stimmig erscheint, spielen harte Fakten bekanntlich keine Rolle mehr.