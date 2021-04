Halten wir also fest: Vor einer Woche glaubten das CDU-Führungsgremium und der amtierende Parteichef, ein eindeutiges Stimmungsbild erzeugt zu haben. Laschet trat daraufhin selbstbewusst vor die Kameras und gab schon mal den Kanzler in spe. Daraufhin ging sein Konkurrent von der CSU in die Offensive nach dem Motto: Was Vorstand und Präsidium der Christdemokraten beschließen, ist mir herzlich egal, denn was zählt, ist die Stimmung an der Basis. Das war zwar ein erkennbarer Trick mit Bezügen zum Populismus. Aber die CDU ließ sich voll darauf ein.