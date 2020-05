In ihrer Not griff Angela Merkel wieder zu einem ihrer Wenn-Dann-Sätze. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit den Vertretern der Länder, flankiert vom bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher, wollte ein Journalist wissen, wer denn nun nach den weiteren Lockerungen künftig an der Notbremse sitze. Er hatte damit die Machtfrage gestellt. Die Kanzlerin versuchte zunächst, mit mäanderndem Geschwurbel über Vertrauen als solches Zeit für einen klaren Gedanken zu gewinnen, sagte wunderliche Sätze wie: „Die ganze Bundesrepublik ist aufgebaut auf Vertrauen“, um dann in den Wenn-Dann-Satz zu münden: „Wenn wir dieses Vertrauen nicht mehr haben, dass Landräte, Gesundheitsämter, Bürgermeister, gut arbeiten, dann, …ja, dann können wir einpacken. Dann ist das nicht unsere Bundesrepublik Deutschland.“

Nicht unsere Bundesrepublik Deutschland? Klingelt da was? Vor fünf Jahren stand Merkel wegen ihres Flüchtlingssolos in der Europäischen Union unter hohem Druck, wurde von einem Reporter gefragt, wie sie zu den Vorwürfen gegen ihre Politik stehe, die nicht zuletzt aus Bayern kamen. Abermals ein Wenn-Dann-Satz, ganz ähnlicher Logik. Wenn man sich jetzt schon für ein freundliches Gesicht entschuldigen müsse, dass man Flüchtlingen gegenüber zeige, sagte Merkel damals, „dann ist das nicht mein Land“.

