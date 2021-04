Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Es ist das Bild, auf dessen Verhinderung die CDU-Spitze in den letzten Wochen hingearbeitet hat: Hans-Georg Maaßen, flankiert von seinen Thüringer Unterstützern, steht vor einem Banner mit der Aufschrift CDU - Die Mitte. Gerade ist er im Suhler Kongresszentrum mit 37 von 43 Stimmen zum Bundestagskandidaten des Südthüringer Wahlkreises 196 gewählt worden. Hans-Georg Maaßen, der von Angela Merkel geschasste oberste Verfassungsschützer, in der Mitte der CDU, auf dem Weg in den Bundestag.

„Ich bin überwältigt“, sagt er mit einem etwas unbeholfenen Lächeln. Und dass ihm das Ergebnis „Rückenwind für die anstehenden schweren Wochen im Wahlkampf“ geben werde. Und er beeilt sich, Armin Laschet die Treue zu schwören: „Wir stellen uns hinter unseren Kandidaten.“

Ohne Maskenaffäre kein Kandidat Maaßen

Hätte dieser Wahlkreis durch die Maskenaffäre des hier beheimateten Mark Hauptmann nicht seinen Kandidaten verloren - es wäre nicht zu diesem Abend und zu dieser Kandidatenkür des Mönchengladbachers in Suhl gekommen. Vielleicht wäre es dazu auch nicht gekommen, wenn der CDU-Chef heute Friedrich Merz und nicht Armin Laschet hieße. Vielleicht hätte sogar eine Kanzlerkandidatur von Markus Söder die Karten am Ende neu gemischt.

Aber so, wie die Dinge in der Union stehen, wollte die Partei-Basis in Süd-Thüringen, die auch für Thüringer Verhältnisse konservativ eingestellt ist, ein Zeichen setzen. Die Führung mehrerer Kreisverbände haben Maaßen die Kandidatur angetragen. Die Nomenklatura der Union hat sich in den vergangenen Jahren trotz ihrer Lippenbekenntnisse zur Basis immer gegen die Stimmung in den Kreis- und Ortsverbänden gestellt. Was sie nun geerntet hat, ist eine Protestwahl.

„Irre“ Parteikollegen

Einen Proteststurm erntet die Partei nach der Wahl vom Freitagabend umgehend: Twitter kocht, von einem Rechtsruck der Partei ist die Rede, ein ehemals prominentes Mitglied der Berliner CDU erklärt seinen Rücktritt, CDU-Vorstandsmitglied Serap Güler schreibt an die 37 Parteikollegen in Südthüringen: „Wie kann man so irre sein und die christdemokratischen Werte mal eben über Bord schmeißen?“

„Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?“, hat Bertolt Brecht nach der Niederschlagung der Aufstände in der DDR 1953 geschrieben. Das möchte man auch der CDU zurufen: Wäre es nicht einfacher, die CDU-Führung löste ihre Mitgliederschaft auf und wählte sich eine neue?

Wie breit aufgestellt ist die CDU?

Natürlich steht der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen für einen - sprechen wir ruhig aus, was in Deutschland immer verschämt mit „konservativ“ umschrieben wird - weiter rechts stehenden Teil der CDU. Daran ändert auch nichts, dass er sich in Suhl als „sozial und Realist“ beschreibt. Seine Lieblingsgegner sind die Grünen, denen er auch an diesem Abend vorwirft, sie wollten das Land in eine „ökosozialistische Planwirtschaft“ verwandeln und damit „Deutschland einen unglaublichen Schaden zufügen.“

In der Union und ihrer traditionellen Wählerschaft gibt es viele, denen dieser Ton ebenso gefällt wie ihnen missfällt, dass ihre Partei in den letzten Jahren zum Teil bis zur Ununterscheidbarkeit mit den Grünen gekuschelt hat. Diese Menschen spricht Maaßen an - gerade in einer ländlichen, konservativen Gegend wie Südthüringen.

Klares Bekenntnis gegen die AfD

Die Führung der Partei sollte ihre oft beschworene Formel von der „breit aufgestellten Volkspartei“ mit Leben füllen. Der Abend in Suhl zeigt, dass die Union auch für einen Maaßen Raum bieten muss. Im übrigen: Der „autochthone“ Kandidat, der am Freitag gegen Maaßen antrat, unterschied sich in seinen Positionen nur minimal von denen Maaßens.

Steht Maaßen rechts der CDU, wie ihm politische Gegner anderer Parteien als auch in der Partei vorwerfen? Zur Konkurrenz von rechts äußert sich Maaßen auch am Freitag klar: „Die AfD ist unser politischer Gegner.“ Eine Zusammenarbeit schließt er gemäß dem CDU-Parteitagsbeschluss aus.

Eine Lehre dieses Abends lautet: Es gibt politische Räume in Deutschland, deren Akteure sich um die Bewertung ihrer Handlungen auf Twitter nicht scheren. Der Ausgang des Suhler Experiments hängt von einer relativ einfachen Rechnung ab: Schafft es Maaßen, genug konservative Stammwähler (zurück) zu gewinnen, ohne in der Mitte zu viel zu verlieren? Dann könnte er im Herbst als Direktkandidat in den Bundestag einziehen.