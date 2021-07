Bäume können nicht sprechen. Sie können allerdings auch nicht weglaufen, wenn sie umarmt werden. Letzteres ist ein Segen für Politiker, die rechtzeitig vor der Bundestagswahl ihr ökologisches Gewissen entdeckt haben. Ersteres aber ist schlecht für die Bäume, denn 80 Prozent von ihnen geht es hierzulande nicht gut. Was wäre da wohl im Bundestagswahlkampf für ein Geschrei, wenn auch sie noch um Hilfe rufen könnten?

Nein, wir sind nicht bei Loriot. Es ist eine ernstgemeinte Frage. Luisa Neubauer hat sie in einem Buch gestellt, das rechtzeitig zur Bundestagswahl erschienen ist. Es heißt „Noch haben wir die Wahl“, und wer jetzt denkt, das hat gerade noch gefehlt, nämlich eine buchgewordene Wahlempfehlung für die Grünen von der Frau, die als Mitbegründerin der Bewegung Fridays for Futures eine Art Jeanne D’Arc der Klimaschutzbewegung geworden ist, der ist auf dem Holzweg.

Auf dem Cover steht auch der Name Bernd Ulrich. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Und er hat eine Mission. Ulrich träumt davon, dass die Grünen, wenn schon nicht ins Kanzleramt, dann doch zumindest in die nächste Bundesregierung mit einziehen. So steht es jedenfalls zwischen den Zeilen in seinem 2019 erschienenen Buch „Alles wird anders. Das Zeitalter der Ökologie.“ Wer wollte, konnte es als Bewerbung um den Posten als Regierungssprecher unter einer Kanzlerschaft der Grünen lesen. Zur Bundestagswahl bringt sich Ulrich jetzt nochmal in Stellung. Für ein zweites durchgeschriebenes Buch hat die Zeit offenbar nicht mehr gereicht. Und wer will denn auch noch ein zweites Mal lesen, dass der Mann aus dem Ruhrpott praktisch schon als Öko zur Welt kam in Essen, wo es abwechselnd schwarz und gelb vom Himmel regnete, Kohle und Schwefel?

„Sollen wir dem Baum eine Stimme geben?"

Ulrich hat es geschickter gemacht. Beflügelt vom Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutzgesetz, hat er sich Luisa Neubauer als Stichwortgeberin geholt, um sich vor der Wahl nochmal als ökologisches Gewissen des Journalismus zu positionieren. Die Botschaft des Buches ist kurz und kinderleicht. Er hat sie in eine Frage an Neubauer verpackt: „Du meinst, wir sollten dem Baum eine Stimme geben?“

Das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Ein mittelalter Mann wanzt sich an die 25-jährige Ikone der Umweltbewegung an, um sich selbst und das neue Ressort ins Gespräch zu bringen, das Die Zeit gegründet hat – „nur für das Grüne“, wie Ulrich in dem Interview eher beiläufig erwähnt. Er gefällt sich in der Rolle als Öko-Revoluzzer, der nach seiner „Volvo-Phase“ vor anderen erkannt haben will, dass die Uhr auf fünf vor zwölf steht: „Klimapolitik ist etwas, das man nicht spürt, und wenn man es doch spürt, ist es nicht legitim.“

Der absurde Versuch, Verzicht schönzureden Was es für nachfolgende Generationen konkret bedeutet, wenn sich die Erde weiter erwärmt, diese Frage beantwortet er in dem Buch nicht. Von „ökologischer Degradierung“ ist dann die Rede oder vom Verlust der Freiheit und davon, dass man jetzt auf Wasserstoff oder regenerative Energien umsteigen müsse, damit die Lebensqualität 2054 noch dieselbe sei wie heute. Keine gute Basis, um Klimawandel-Skeptiker davon zu überzeugen, dass die 1,5 Grad-Zielmarke ohne den Abschied von liebgewonnenen Gewohnheiten nicht mehr erreichbar ist.