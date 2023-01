„Kampf um Lützerath – Zerreißprobe für die deutsche Klimapolitik?“: Die unter dieser Frage stehende Talkrunde von Anne Will hatte schon vor der Aufzeichnung wegen der Gästeauswahl für einigen Wirbel gesorgt. Denn neben Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und dem nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU) waren „Fridays for Future“-Aktivistin Luisa Neubauer und die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang eingeladen worden ebenso wie der eher Grünen-freundliche Klimaforscher Mojib Latif aus Hamburg; zudem hatte Will die „Fridays for Future“-Mitbegründerin Greta Thunberg für die Sendung vorab interviewt.

Entsprechend lautete die Kritik einiger Stimmen insbesondere aus dem Unionslager: Einseitigkeit bei der Besetzung des Panels. Das wäre erstens kein neues Phänomen bei Anne Will, deren Sendung zum Ende dieses Jahres eingestellt wird. Und zweitens bemisst sich die Kraft der Argumente nicht an der schieren Zahl derer, die sie vorbringen. Was sich an diesem Sonntagabend sehr deutlich gezeigt hat.