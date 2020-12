So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Der Bund und die Länder haben sich wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen auf einen harten Lockdown ab dem kommenden Mittwoch (16. Dezember) geeinigt. So heißt aus mehren Medien.

Eine abschließende Einigung auf ein Beschlusspapier liegt es aber noch nicht vor. In einem am Sonntagmorgen vom Bundeskanzleramt an die Länder geschickten Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war unter anderem vorgeschlagen, den Handel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom 16. Dezember bis zum 10. Januar zu schließen. Die Beschlüsse sollen nun verkündet werden: