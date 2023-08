Kaum ist die Sommerpause vorbei und sind die Querelen wegen des Gebäudeenergiegesetzes, mit denen man monatelang Mieter und Immobilienbesitzer gleichermaßen in den Wahnsinn getrieben hat, einigermaßen verdaut, springt die grüne Ideologiemaschine wieder an. Diesmal durfte Bundesfamilienministerin Lisa Paus den Aufschlag machen und servierte prompt ein Ass, indem sie am Mittwoch ihr Veto gegen das Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Lindner (FDP) einlegte – und der Ampel einen weiteren Vorsprung in Sachen bad governance verschaffte: Einer steuerlichen Entlastung der strauchelnden Wirtschaft wollte Paus (als Amtsnachfolgerin der vollständig überforderten Anne Spiegel) nur zustimmen, wenn es im Gegenzug mehr Geld für ihr Prestigeprojekt namens Kindergrundsicherung geben würde. Wobei schon das Wort „Kinder“ im Zusammenhang mit „Grundsicherung“ irreführend ist, denn ob das Geld wirklich dort ankommt, ist natürlich keineswegs gewährleistet.