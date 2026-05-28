Daniela Klette während der Urteilsverkündung
Selbstsicher: Daniela Klette während der Urteilsverkündung / picture alliance / Noah Wedel | Noah Wedel

Linksterrorismus Daniela Klette und die RAF-Sympathisanten

Der Prozess gegen Daniela Klette wirkte wie ein Echo aus RAF-Zeiten – mit politischen Parolen, ehemaligen Weggefährten im Gerichtssaal und einer Angeklagten, die sich als Opfer staatlicher Verfolgung inszenierte. Bis heute dient die RAF als Bezugspunkt für linksextreme Gruppen.

VON BUTZ PETERS am 28. Mai 2026 8 min

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Autoreninfo

Dr. Butz Peters ist Publizist und Rechtsanwalt in Dresden. Er ist einer der führenden deutschen Experten zur Geschichte der RAF und schrieb „Tödlicher Irrtum – Die Geschichte der RAF“ sowie vier weitere Bücher über die Rote Armee Fraktion.

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Über dem Ganzen lag ein Hauch von Stammheim. Die Angeklagte wirkte wie aus der Zeit gefallen: Sichtlich gefiel sich Daniela Klette in der Rolle der politisch Verfolgten. Schon am ersten Prozesstag im März 2025 erklärte sie, dass der Strafprozess gegen sie „mit politischem Kalkül geführt“ würde. Am Ende des Verfahrens behauptete ihr Verteidiger Lukas Theune, es trage „sämtliche Merkmale eines politischen Sonderverfahrens“. Und da waren dann auch noch die strengen Sicherheitsvorkehrungen in der zum Hochsicherheitstrakt umgebauten Reithalle und die Sympathisanten wie einst, die meisten nun aber grauhaarig wie Klette – im und vor dem Gerichtsgebäude forderten sie lautstark „Freiheit für Daniela“ und „Solidarität mit Daniela“. 

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