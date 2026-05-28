Linksterrorismus - Daniela Klette und die RAF-Sympathisanten

Der Prozess gegen Daniela Klette wirkte wie ein Echo aus RAF-Zeiten – mit politischen Parolen, ehemaligen Weggefährten im Gerichtssaal und einer Angeklagten, die sich als Opfer staatlicher Verfolgung inszenierte. Bis heute dient die RAF als Bezugspunkt für linksextreme Gruppen.