- Daniela Klette und die RAF-Sympathisanten
Der Prozess gegen Daniela Klette wirkte wie ein Echo aus RAF-Zeiten – mit politischen Parolen, ehemaligen Weggefährten im Gerichtssaal und einer Angeklagten, die sich als Opfer staatlicher Verfolgung inszenierte. Bis heute dient die RAF als Bezugspunkt für linksextreme Gruppen.
Über dem Ganzen lag ein Hauch von Stammheim. Die Angeklagte wirkte wie aus der Zeit gefallen: Sichtlich gefiel sich Daniela Klette in der Rolle der politisch Verfolgten. Schon am ersten Prozesstag im März 2025 erklärte sie, dass der Strafprozess gegen sie „mit politischem Kalkül geführt“ würde. Am Ende des Verfahrens behauptete ihr Verteidiger Lukas Theune, es trage „sämtliche Merkmale eines politischen Sonderverfahrens“. Und da waren dann auch noch die strengen Sicherheitsvorkehrungen in der zum Hochsicherheitstrakt umgebauten Reithalle und die Sympathisanten wie einst, die meisten nun aber grauhaarig wie Klette – im und vor dem Gerichtsgebäude forderten sie lautstark „Freiheit für Daniela“ und „Solidarität mit Daniela“.
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