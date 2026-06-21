Linkspartei will „System überwinden“ - In Stalins Fußstapfen

Immer wieder wird mit Verweis auf die AfD vor Weimarer Verhältnissen gewarnt. Dabei ist ein Blick nach links dringend nötig. Denn die Linkspartei bedient sich stalinistischer Logik und erklärt Bürgerliche wieder zu Feinden und Faschisten.