Luigi Pantisano
Luigi Pantisano ist neuer Bundesvorsitzender der Linkspartei / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Linkspartei will „System überwinden“ In Stalins Fußstapfen

Immer wieder wird mit Verweis auf die AfD vor Weimarer Verhältnissen gewarnt. Dabei ist ein Blick nach links dringend nötig. Denn die Linkspartei bedient sich stalinistischer Logik und erklärt Bürgerliche wieder zu Feinden und Faschisten.

VON MATHIAS BRODKORB am 21. Juni 2026 8 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Schon seit Jahren wird wegen der Wahlerfolge der AfD vor „Weimarer Verhältnissen“ gewarnt. Damit das plausibel wäre, müsste die Weimarer Republik allein an der NSDAP gescheitert und die AfD so schlimm sein wie die Nazis von einst. Ich halte beides noch immer für falsch und teilte bisher auch die Aufgeregtheit so manches Politikers und Kommentators nicht. Aber seit diesem Wochenende hat sich auch für mich das Blatt gewendet. Wir könnten tatsächlich auf Weimarer Verhältnisse zusteuern.

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Jens Böhme | So., 21. Juni 2026 - 17:53

Die Säuberungen in der Linken können noch nicht beginnen, da jeder Linksextremist Stimmen bringt.

Hans Jürgen Wienroth | So., 21. Juni 2026 - 19:59

Wie soll Ignacio Silone gesagt haben: Wenn der Faschismus wiederkommt wird er nicht sagen: Ich bin der Faschismus. Er wird sagen: Ich bin der ANTIFAschismus.

ANTIFA, schwarzer Block und andere radikale Elemente wie z. B. die Vulkangruppe tragen typische Zeichen des Faschismus und sind wohl eng verbunden mit einem Teil der Gewerkschaften und der Partei „die Linke“.

Aber die reale Gefahr für unsere Demokratie kommt nach Aussage der meisten Medien von rechts?

Klaus Funke | So., 21. Juni 2026 - 18:06

Die Linke ist derzeit in den Medien überall präsent. Muss das sein? Oder werden wir darauf vorbereitet, dass die Linke der Königsmacher sein wird oder gar in eine neue CDU-Grüne-Regierung kommt? Die Linke kann Theater machen wie sie will, sie bleibt eine stalinistische Partei und die Partei der Mauerschützen. Mit ihr sollte eine künftige deutsche Regierung keinerlei Geschäfte machen. Sie ist auch keine ostdeutsche Partei mehr, die linken Sektierer aus Hamburg und dem Ruhrgebiet haben diese Partei gekapert. Seit Wagenknecht weg ist von den Linken, hat diese Partei keine glaubwürdige Substanz mehr. Ein irrer Haufen von Spinnern und Chaoten, von Sektierern und weltfremden Stalinisten. Diese Partei lebt in einer Welt, die es nie gab und niemals geben wird. Sie kann ersatzlos weg. Aber sie wird von Merz und den Deutschlandverderbern benutzt und zum Machterhalt gebraucht. Sie umgibt der Ludergeruch der Untergeher. Das sage ich als Ostdeutscher.

Christa Wallau | So., 21. Juni 2026 - 18:39

welche der SPD - neben der AfD - die meisten Stimmen abgenommen hat.
Dies ist auch leicht verständlich und erklärlich.
Die vernünftigen Wähler der SPD, die arbeiten u. Steuern zahlen, sehen ihre Interessen nicht mehr vertreten von dieser Partei, die zur Kümmerer-Partei für Migranten u. Bürgergeldempfänger verkümmert ist.
Andererseits geht die SPD d i e s e n Leuten gar nicht radikal genug vor, was Umverteilung anbetrifft, deshalb wählen sie natürlich die Linken. Die SPD hat höchstens noch eine Chance als Migranten-Partei.
Es ist gut, daß endlich der wahre Charakter der Linkspartei in Deutschland für jeden erkennbar wird. Bei ihnen sind t a t s ä c h l i c h die Umstürzler zu finden, die man bisher nur bei der AfD vermutet u. verortet hat - zu Unrecht! Die beiden Personen an der Spitze der AfD - Weidel und Chrupalla - sind absolute Vertreter einer freiheitlichen Ordnung u. echte Demokraten, was man von den Spitzenleuten bei den Linken nun beim besten Willen nicht mehr sagen kann.

Angelika Sehnert | So., 21. Juni 2026 - 18:59

Die unfassbar schädliche Blockadehaltung der SPD, das katastrophale Kommunikationsverhalten von Merz selbst, die Unverschämtheiten von Bas, die längst hätte entlassen werden müssen und nun dies: ein extremer Linker erklärt die CDU zu Faschisten.
Merz wird das Heft des Handelns aus der Hand genommen, er ist ein Getriebener, kein Handelnder. Die Wahlen im Osten mit einer starken AfD und einer starken Linken werden zur Zerreißprobe für die CDU werden.
Merke: Macht muss man nicht nur haben wollen, man muss sie auch ausüben können. Die CDU kann Macht nach den lähmenden Merkeljahren nicht mehr ausüben, Merz konnte es wohl noch nie, musste dies nie unter Beweis stellen. Eine verfahrene Situation und niemand in Sicht, der den Mut und das Verantwortungsbewusstsein hätte das Land aus der Krise zu führen.

Wenn dem so wäre, setzte es voraus, das Merz das „Heft des Handelns“ in der Hand gehabt hatte. Sehen Sie,sehr geehrte Frau Sehnert, das so ? Ich jedenfalls nicht. …
Ich hatte mit seiner politischen Rückkehr gedacht, er kann das „sinkende, links modernisierte Schiff CDU, wieder auf Kurs bringen. Spätestens als Parteivorsitzender im zweiten Anlauf war abzusehen,wohin die Reise geht.
Keinen Plan, kein Konzept, noch nicht einmal den Mut, die Fehler Merkels zu analysieren, geschweige denn einzugestehen, Eine Enttäuschung auf ganzer Linie der im Gipfel der Schulden- Aufnahme mündete, die zu 95% zum Stopfen der Haushaltslöcher zweckentfremdet genutzt wird.
Wo bitte, hatte Merz das Heft des Handelns in seiner Hand ? Ich kann nichts, aber auch gar nichts erkennen, was im entferntesten mit „handeln“ zu tun hat, und lasse mich gern belehren.
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik.

Ingo Frank | So., 21. Juni 2026 - 19:02

wahlen keine Probleme.
Sie werden in den selbst gezimmerten Sarg Namens Brndmauer gemeinsam mit den Linken und oder dem Rest der „anderen demokratischen Parteien“ zum Schutz „ihrer Demokratie“ ohne Bedenken zwecks Machterhalt, ins eigene Grab steigen.
Genossen Günther & Wüst werden jubilieren und Merkel öffentlich alles mit Beifall bedenken…..Das ist die eine Option.
Und die Andere ? Was passiert, wenn die AfD tatsächlich die absolute Mehrheit in SA erreich? Oder die 10% CDU in MV sich weigert, als Steigbügelhalter für die SPD zu fungieren ? Als kleine Revanche für die „führende Rolle der SPD“ in der Berliner Koalition ? Wie reagiert das AdenauerHaus und das Kanzleramt auf das zu erwartende desaströse Ergebnis der CDU ? auch unter dem Aspekt, dass möglicherweise auch die AfD die 2% Rückstand auf die CDU aufholt und auch in Berlin als stärkste Kraft die Wahl gewinnt ?
Auf das Geeiere in der „Elefantenrunde“ bin ich jetzt schon gespannt !
Mit freundl. Grüßen a d Erf. Rep.

Es sind ja bereits Bestrebungen der "demokratischen" Parteien im Gange, die darauf hinauslaufen das Wahlrecht dahingehend zu ändern, dass eine Partei, die die Absolute Mehrheit im Parlament hat, nicht automatisch den MP stellen darf. Sollte das gelingen, wage ich nicht, mir vorzustellen, was passieren wird.

Ingo Frank | So., 21. Juni 2026 - 20:46

Nichts lieber Herr Koester die Straßen bleiben leer und der Mainstream klatscht Beifall …..und die Zustimmungswerte werden weiter aus „Bequemlichkeit“ steigen …. Mehr wird sich vor der Hand im wohlstandsverwöhnen Deutschland nicht tun …..
Mit freundlichen Grüßen a d Erf. Rep.

Wolfgang Borchardt | So., 21. Juni 2026 - 19:29

wenn unkluge, in Teilen dumme Politik erfolgreich wäre. Es scheint unendlich schwer zu sein, vernünftige, sachdienliche Entscheidungen zu treffen oder sind die nicht gewollt? Im Grunde sind CDU (Günther!), Linke und SPD kaum noch unterscheidbar, so dass sich hier eine Einheitsfront - gegen AfD und dumme Wähler, für "unsere" Demokratie - anbietet. Wer glaubt die Erzählung, dass das finstere Mittelalter überwunden sei? Angstbasierte Geschäftsmodelle, Scharlatane und Massen, die gern folgen damals wie heute.

Angelika Sehnert | So., 21. Juni 2026 - 19:46

Es ist gleich, ob sich Geschichte als Farce wiederholt oder nicht. Die Kenntnis derselben, gerade die der jüngsten Vergangenheit, ist unabdingbar, aber bei kaum einem Politiker vorhanden. Es waren nämlich zu einem nicht geringen Teil die konservativen Eliten, die durch ihre Fehleinschätzung, ihre Antriebslosigkeit und auch Mutlosigkeit, die Republik zu retten, die den Rechtsextremen den Weg frei gemacht haben. Sie sind einfach beiseite getreten. Vor allem haben sie wohl unterschätzt, dass die Nazis tatsächlich ernst machen würden, dass sie wohl alles gar nicht so meinten. Doch, machten sie und meinten sie, sogar recht schnell. Und genau das sehen wir wieder: die kompromisslose Entschlossenheit linker Extremer dieses Land von Grund auf zu verändern. Man blicke nur nach Berlin. Und wir haben nicht einmal mehr in der CDU eine konservative Elite, die sich dem theoretisch entgegen stellen könnte. Allenfalls eine Junge Gruppe, die sich aber schon wieder einhegen ließ. Mutlos wie ihr Chef.

Peter William | So., 21. Juni 2026 - 20:03

Ganz einfach, bildet mal ne Koalition nach inhaltlichen Übereinstimmungen und belästigt mich nicht immer mit eurem aufgeladen rhetorischen Unsinn!

Beschlüsse wären notwendig um die stattfindende Deindustrialisierung zu stoppen. Eigentlich mehr FDP wagen, also Wirtschaftsliberalismus aber halt ohne die FDP die 3 und mehr Geschlechter zulässt und immer schön Anzeigen aufgibt, wenn der Ton mal etwas rauer wird.

Urban Will | So., 21. Juni 2026 - 21:36

erinnern. Wer Weimar, dessen Ende, die NSDAP, etc. in Verbindung bringt mit der AfD und ihrem Erstarken, der ist ein historischer Analphabet.
Womit ich aber nur einen Aspekt aus diesem durchaus lesenswerten Beitrag anspreche. Herr Brodkorb hat durchaus Recht, wenn er die Gefahr, die von den Linken ausgeht, anspricht, doch ist es nicht die 12%-Partei, die gefährlich ist, es ist mal wieder die Union,die dabei ist, auch noch den Rest dieses Landes kaputt zu machen.Alles,was dieses Land derzeit nach unten zieht (Migration, Energie-, Klimapolitik,unfähige Wirtschaftspolitik) ist auf dem Misthaufen der Union gewachsen. Keine Partei hat seit '45 diesem Land mehr geschadet als dieser Verein von Duckmäusern,Feiglingen und Dampfplauderern.Ich rede von der Union seit Merkel.
Merz ist der bisherige Tiefpunkt und wenn dann im Osten diese vom Brandmauer-Wahn befallenen Wirrköpfe mit der in der Tat totalitären,dieses Land hassenden Linken paktieren,dann wird es Zeit,dass d CDU in sich zusammenbricht.

Theodor Lanck | So., 21. Juni 2026 - 21:41

Berlin 2026 ist nicht Weimar 1933. Hier steigern sich alle in etwas hinein, das keine reale Basis hat.

Was wir brauchen, ist endlich wieder erwachsene demokratische Politik. Und die umspannt den gesamten politischen Bogen, von Links bis Rechts. Demokratie ist gewaltloser Machtwechsel auf Basis des Volkswillens, und das geht nur mit Alternativen und Antagonismen. Die Aufgabe der Mitte-Parteien wäre es, ihre Ränder zu führen und IN die Demokratie zu integrieren, sowie je nach Lage einander abzuwechseln - statt sich scheinbar ewig in "Großen Koalitionen" zu verbeißen.

Die deutsche Demokratie ist stark, sie ist eingeübt und mit diversen strukturellen Sicherungen versehen. Sie kann auch Rechtsregierungen mit AfD und LInksregierungen mit der Linken verkraften. Was sie nicht verkraftet, sind Stillstand, elitäre Abgehobenheit und Hysterie.

Markus Michaelis | So., 21. Juni 2026 - 23:30

Was mir besonders unstimmig vorkommt ist, dass Gruppen, die sich selber so sehen, dass sie die "echte" Menschheit vertreten und daher gegen alle Gruppen kämpfen, die in ihren Augen egoistisch sind und nicht die ganze Menschheit und alle Gruppen vertreten, dass solche Gruppen also mit solcher Wucht und so grundlegend soviele Menschen und andere Gruppen ablehnen. Nicht nur als hier und da irrend, sondern sehr grundlegend als Menschenfeinde, Rassisten, Nazis, Kapitalisten etc.

Das mag alles so sein, in vielen Punkten sicher zutreffen, nur kommt es mir dann unstimmig vor, vorzugeben, der Hauptunterschied sei, dass man selber die ganze Menschheit und die wirklich richtigen Menschheitswerte verträte.

Würde man sagen, man vertrete sich selber, seine Gruppe, seine Werte, weil man die für sich für besser hält, wäre das für mich zugänglicher.

Mit dem Anspruch damit die Menschheit zu vertreten, ist es für mich eher unzugänglich.

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