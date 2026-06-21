- In Stalins Fußstapfen
Immer wieder wird mit Verweis auf die AfD vor Weimarer Verhältnissen gewarnt. Dabei ist ein Blick nach links dringend nötig. Denn die Linkspartei bedient sich stalinistischer Logik und erklärt Bürgerliche wieder zu Feinden und Faschisten.
Schon seit Jahren wird wegen der Wahlerfolge der AfD vor „Weimarer Verhältnissen“ gewarnt. Damit das plausibel wäre, müsste die Weimarer Republik allein an der NSDAP gescheitert und die AfD so schlimm sein wie die Nazis von einst. Ich halte beides noch immer für falsch und teilte bisher auch die Aufgeregtheit so manches Politikers und Kommentators nicht. Aber seit diesem Wochenende hat sich auch für mich das Blatt gewendet. Wir könnten tatsächlich auf Weimarer Verhältnisse zusteuern.
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