Die Partei die Linke ist jene, mit der manch ein CDU-Politiker gemeinsame Sache zumindest auf Landesebene machen will. Und die bietet sich auch schon an für eine Kooperation im Herbst zumindest in Sachsen-Anhalt. „Natürlich muss unser wichtigstes Ziel sein, zu verhindern, dass Faschisten in Sachsen-Anhalt in irgendeiner Weise an die Macht kommen“, verkündet Luigi Pantisano, der auf dem am Freitag beginnenden Bundesparteitag zum Vorsitzenden gewählt werden will, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Und dafür tun wir alles. Alles bedeutet eben auch, zu verhindern, dass die CDU mit der AfD in eine Koalition geht.“ Unterton: Wie opferbereit sind wir doch zur Verteidigung der Demokratie gegen die Faschisten!

Zeitgleich mit dieser Ansage wurden durch eine Recherche des Bayerischen Rundfunks (PR) aber auch Aussagen aus der Jugendorganisation „Linksjugend Solid“ ans Licht einer breiteren Öffentlichkeit gebracht. Die machen nun nicht nur der CDU in Sachsen-Anhalt unmissverständlich klar, was der Nachwuchs der umbenannten DDR-Herrschaftspartei SED denkt und politisch durchsetzen will: eine Neuauflage der kommunistischen Massenmörderregimes des 20. Jahrhunderts.

Bundes- und Landessprecher der Linksjugend feiern nicht nur den obersten Wächter des „antifaschistischen Schutzwalls“ Erich Honecker, sondern sogar die millionenfachen Massenmörder Stalin und Mao als Vorbilder – im internen Forum, aber auch öffentlich bei Veranstaltungen und auf Social Media. Auch Mitarbeiter von Linkspartei-Abgeordneten beteiligen sich an den makabren Verherrlichungen der großen Staatsverbrecher.

„Die Revolution fordert Opfer“

Auf Mitgliederversamlungen in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen wurden DDR-Flaggen gezeigt. Erik Uden, Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Anne-Mieke Bremer, hielt auf dem Bundeskongress der Linksjugend eine Flagge mit DDR-Wappen. Sein Name stand laut BR-Recherchen im Impressum des Linksjugend-Bundesarbeitskreises „Agitationspropaganda“, kurz „BAK Agitprop“. Auch das ist übrigens nicht zufällig ein Begriff aus dem Wörterbuch des ehemaligen Sowjetreiches, ebenso wie das „Zentralkomitee“, das ihn leitet. In einem Instagram-Post verortete man sich schließlich in der „Tradition realsozialistischer Staaten wie der DDR“. Und passend zum Namen verbreitete der Arbeitskreis dort auch Bilder von Stalin, Mao und DDR-Staatsratschef Erich Honecker.

Zu Stalins totalitärer Herrschaft und den Gulags erklärte der Arbeitskreis laut BR auf Anfrage, er wolle sich auf die positiven Seiten des „Realsozialismus“ beziehen. Von Mao könne man bei der „Organisierung der Klasse“ lernen. Zu inhaftierten Oppositionellen und Mauertoten in der DDR erklärt der Arbeitskreis: „Die Revolution fordert Opfer. Es geht um ein größeres Ziel, für das sich einzelne auch opfern müssen.“ Menschenverachtender geht es kaum – zumal die Opfer der Revolution in aller Regel sich nicht selbst opferten, sondern von den Machthabern eingesperrt und ermordet wurden.

Der BR berichtet, dass sich der Bundesarbeitskreis nach BR-Anfragen an Linksjugend, Funktionäre und ihn selbst am 1. Juni aufgelöst und alle Instagram-Posts gelöscht habe. Bis dahin erhielt er aber Geld vom Bundesverband. Stattdessen wurden nun offenbar mehrere Landesarbeitskreise Agitprop gegründet, die mit Instagram-Accounts im selben Stil aktiv sind. Sie verwenden bereits als Titelbild den Sowjetstern. Der Instagram-Account des Arbeitskreises von Baden-Württemberg verwendet zusätzlich eine Art Wappen mit einer Faust, in der eine seltsame Kombination aus Zange und Gewehr steckt. Man könnte das durchaus als Aufruf zum bewaffneten Kampf interpretieren.

Offene Vernichtungsfantasien gegen Israel

Das DDR-Regime sah sich bekanntlich auch als Kämpfer gegen den „Faschismus“. Dessen Faschismus-Verständnis scheint weitgehend von der Linksjugend übernommen worden zu sein. Im Zweifel kann damit einfach jeder gemeint sein, der im Wege steht oder zuwider ist. Das kann auch der Staat der Juden sein. Und in jüngerer Zeit ist er es in besonderer Weise.

Wenig überraschend sind daher die vom BR zutage geförderten zahlreichen Belege für antisemitische Entgleisungen der Linksjugend, die bekanntlich längst auch die Partei selbst prägen – und weite Teile der sich politisch links verortenden Kulturszene.

Im internen Forum der Linksjugend, in das der BR Einsicht nehmen konnte, schreibt etwa Lucas H., Landessprecher in Rheinland-Pfalz, von „israelischen Konzentrationslagern“ und einem „Genozid‚ im Namen des Judentums“ und postet ein Bild einer brennenden Davidstern-Flagge mit dem Kommentar: „Israel Verrecke!“.

Die Bundestagsabgeordneten scheinen sich an diesem Abgleiten ihres Jugendverbands in den stalinistischen und antisemitischen Extremismus nicht besonders zu stören. Nicht nur die Anbahnung der Kooperation mit der Union zur Verhinderung des „Faschismus“ hat offenkundig Priorität, sondern auch die eigenen Diäten. Die bisherigen Parteichefs Ines Schwerdtner und Jan van Aken und einige andere Linke-Abgeordnete deckeln ihre Diäten seit Beginn der Legislaturperiode freiwillig bei einem Durchschnittslohn von 2850 Euro. Die Parteiführung wollte auf dem Parteitag einen generellen Diätendeckel für Linken-Abgeordnete diskutieren.

Soviel Umverteilung auf eigene Kosten geht einigen Abgeordneten offenbar doch zu weit. In einem Brief an die Parteivorsitzenden, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zitiert, fordern 23 von 64 Mitgliedern der Bundestagsfraktion, die Debatte über einen Gehaltsdeckel für Mandatsträger abzusagen. Sie seien, so klagen sie, nicht an den Planungen für den Parteitagsbeschluss beteiligt worden.