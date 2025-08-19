Linksjugend Frankfurt - Antisemitismus? Schwamm drüber!

Die Jugendorganisation von „Die Linke“ wünscht in einem Tweet jüdischen Kindern den Tod – und distanziert sich hinterher halbherzig. Der vielgerühmten Zivilgesellschaft ist der Vorfall gleichgültig, schließlich kommt die Hetze nicht von rechts.