Die Jugendorganisation von „Die Linke“ wünscht in einem Tweet jüdischen Kindern den Tod – und distanziert sich hinterher halbherzig. Der vielgerühmten Zivilgesellschaft ist der Vorfall gleichgültig, schließlich kommt die Hetze nicht von rechts.

VON INGO WAY am 19. August 2025 5 min

Ingo Way

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

Ein Abschiebeflug nach Afghanistan scheitert daran, dass der Flugkapitän die Gruppe von 50 Afghanen mit Verweis auf Sicherheitsbedenken aus dem Flugzeug wirft. Ein Ortsverband der AfD höhnt daraufhin auf X: „Wir müssen leider enttäuschen: Der Rauswurf fand nicht statt während das Flugzeug in der Luft war.“ Ein Aufschrei geht durch die Republik: Wieder einmal haben die Rechtspopulisten die Maske fallen lassen und ihre hässliche menschenverachtende Fratze gezeigt. Die gesamte Zivilgesellschaft, NGOs, SPD, Grüne, Kirchen und die stets rührigen „Kulturschaffenden“ sehen sich in ihrer Forderung nach einem Verbot der AfD bestätigt und fordern im Namen der wehrhaften Demokratie die härtestmögliche Bestrafung der für den Tweet Verantwortlichen wegen Volksverhetzung und Aufruf zum Mord.

Das wäre jedenfalls die Reaktion, hätte der genannte Vorfall tatsächlich stattgefunden. Doch ist er bloßes Gedankenspiel; den geplanten Abschiebeflug samt Rauswurf der afghanischen Passagiere hat es nie gegeben. Ebensowenig hat sich die AfD in dieser Weise geäußert. Durchaus real war aber ein Eintrag der Linksjugend Frankfurt, des örtlichen Ablegers der Jugendorganisation von „Die Linke“, auf deren X-Konto @solid_ffm, in welchem ein Artikel über den Rauswurf einer Gruppe jüdischer Kinder und Jugendlicher aus einem Flugzeug in Valencia im Juli mit eben diesen Worten kommentiert wurde: „Wir müssen leider enttäuschen: Der Rauswurf fand nicht statt während das Flugzeug in der Luft war.“

Stefan | Di., 19. August 2025 - 15:17

So wie alles heutzutage umdefiniert wird, macht die woke linke Meute natürlich auch vorm Antisemitismus keinen halt.
Schade um die vielen Jahre der Vergangenheitsbewältigung, da hätte man es auch gleich damit bleiben lassen können.
Die gleiche Art von Leuten demonstrieren mit einem Aktionstheater vor Höckes Haustür und fordern Nazis raus.
Warum demonstrieren sie nicht einfach gleich mit ihren bunten Regenbogenfahnen und halbnackt im Gazastreifen oder für Frauenrechte in Afghanistan.
Da würden sie dann sehen was man mit Leuten ihres Schlages nach dem Freitagsgebet zwecks Volksbelustigung machen würde.
In diesem Kontext finde ich ist die Maja mit dem Hammer 🔨 in Ungarn doch irgendwo besser dran.
Eigentlich müsste es auch in den jüdischen Gemeinden einen Aufschrei geben, den man bis in den Reichstag hört, aber da überlegen sich die Aspiranten lieber wie man es mit der AfD zu halten hat,damit hat solches antisemitische Treiben natürlich freie Bahn, wenn keiner was anmahnt.
Verkehrte Welt.

Günter Johannsen | Di., 19. August 2025 - 15:22

Die Verharmlosung der grün-linken Politiker und die in großen teilen linksdominerten Medien gegenüber den LinXen NGOs machen den Judenhass salonfähig!
Wenn diese Jugendorganisation DIE LINKE (früher FDJ)nicht verboten wird, dann kann man gewiss davon ausgehen: wir sind schon DDR 2.0 - mit einem linXen Verfassungsschutz nach den Muster der DDR-Stasi (MfS)!
Es sind nicht nur dumme, sondern zu allem fähige Linksfaschisten, die sowas äußern. Und sie äußern es nicht nur, wie man an der linksfaschistischen Untergruppierung der Antifa - die sogenannte HAMMERBANDE - sehen und erleben kann! Wenn diese Antifa als Gemeinnütziger Verein jetzt noch von unserem Steuergeld finanziert wird, zweifle ich am Verstand der gegenwärtigen Politiker. Hier, Herr Bundeskanzler Merz (CDU) und Ministerpräsident Söder, kann man viele Millionen Geld einsparen und es den echten Bedürftigen (auch den Rentnern) zukommen lassen!
1989 hat der Souverän entschieden: nie wieder Kommunismus. Dabei muss es auch bleiben!

