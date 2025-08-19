- Antisemitismus? Schwamm drüber!
Die Jugendorganisation von „Die Linke“ wünscht in einem Tweet jüdischen Kindern den Tod – und distanziert sich hinterher halbherzig. Der vielgerühmten Zivilgesellschaft ist der Vorfall gleichgültig, schließlich kommt die Hetze nicht von rechts.
Ein Abschiebeflug nach Afghanistan scheitert daran, dass der Flugkapitän die Gruppe von 50 Afghanen mit Verweis auf Sicherheitsbedenken aus dem Flugzeug wirft. Ein Ortsverband der AfD höhnt daraufhin auf X: „Wir müssen leider enttäuschen: Der Rauswurf fand nicht statt während das Flugzeug in der Luft war.“ Ein Aufschrei geht durch die Republik: Wieder einmal haben die Rechtspopulisten die Maske fallen lassen und ihre hässliche menschenverachtende Fratze gezeigt. Die gesamte Zivilgesellschaft, NGOs, SPD, Grüne, Kirchen und die stets rührigen „Kulturschaffenden“ sehen sich in ihrer Forderung nach einem Verbot der AfD bestätigt und fordern im Namen der wehrhaften Demokratie die härtestmögliche Bestrafung der für den Tweet Verantwortlichen wegen Volksverhetzung und Aufruf zum Mord.
Das wäre jedenfalls die Reaktion, hätte der genannte Vorfall tatsächlich stattgefunden. Doch ist er bloßes Gedankenspiel; den geplanten Abschiebeflug samt Rauswurf der afghanischen Passagiere hat es nie gegeben. Ebensowenig hat sich die AfD in dieser Weise geäußert. Durchaus real war aber ein Eintrag der Linksjugend Frankfurt, des örtlichen Ablegers der Jugendorganisation von „Die Linke“, auf deren X-Konto @solid_ffm, in welchem ein Artikel über den Rauswurf einer Gruppe jüdischer Kinder und Jugendlicher aus einem Flugzeug in Valencia im Juli mit eben diesen Worten kommentiert wurde: „Wir müssen leider enttäuschen: Der Rauswurf fand nicht statt während das Flugzeug in der Luft war.“
