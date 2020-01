​Während der Demo am vergangenen Samstag in Leipzig hielt sich Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) ebenso im Hintergrund wie die eingesetzte Polizei in den Seitenstraßen rund um das Bundesverwaltungsgericht. Aber er war am Ort des Geschehens, um sich direkt über die Lage unterrichten zu lassen. Wöllers Strategie: Deeskalation propagieren, komme was wolle.

Rund 1.300 Menschen hatten gegen ein Verbot der linksextremistischen Plattform Linksunten.Indymedia protestiert. Anschließend war die Lage eskaliert, weil einzelne Demonstranten Steine, Pyrotechnik und Flaschen gegen Beamte und gegen Fensterscheiben warfen und auch Journalisten bedrohten. Tatsächlich wurde das Problem von gewalttätigem Linksextremismus in Leipzig einmal mehr sichtbar.

An diesem Mittwoch soll es um 14 Uhr wieder eine Kundgebung vor dem Bundesverwaltungsgericht geben. Die Richter verhandeln das Verbot von Linksunten.Indymedia und könnten sogar schon ein Urteil fällen. „Fakt ist, dass auf dieser Webseite unter dem Deckmantel der Anonymität zu Straftaten aufgerufen wird, weshalb wir das Verbot des Bundesinnenministeriums eindeutig begrüßen“, sagt Roland Wöller zu Cicero. Es sei Aufgabe des Gerichts festzustellen, ob das Verbot des Bundesinnenministeriums rechtens sei. Er aber begrüße es eindeutig. Die Gegner des Verbots berufen sich unterdessen auf die Presse- und Meinungsfreiheit.

Droht ein G20-Desaster wie in Hamburg?

Wöller zufolge ist das Linksextremismus-Problem im Leipzig besonders groß: „Hinsichtlich des im September in Leipzig stattfindenden EU-China-Gipfels muss die Polizei darauf vorbereitet sein, dass linksextremistische Gewalttäter aus ganz Europa versuchen werden, in die Stadt zu kommen“, sagt er. Man sei hierfür längst in enger Abstimmung mit der Bundespolizei, den Landespolizeien und auch mit der Stadt Leipzig. Ähnlich in wie beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg wird der Gipfel mitten im Zentrum der sächsischen Metropole stattfinden. Es dürfte einmal mehr eine logistische Herausforderung für die Behörden werden, insbesondere was die Kommunikation angeht.

Roland Wöller will wie die Polizei selbst schlechte Presse unbedingt vermeiden. Zu sehr hatte der Ruf der Behörden gelitten, nachdem im Leipziger Stadtteil Connewitz schon an Silvester Ausschreitungen zwischen Linksextremisten und Polizeikräften zu heftigen Diskussionen geführt hatten. Eine nicht korrekte Polizeimeldung, in der behauptet wurde, dass ein Beamter notoperiert werden musste, setzte eine am Ende sogar bundesweite Debatte über die Angemessenheit des Polizeieinsatzes in Gang, bei dem offenbar auch Unbeteiligte von Beamten verletzt worden waren.

„Die Polizei hat nicht eskaliert“

Doch nach dem vergangenen Wochenende fühlen sich Wöller und die Polizei wie die moralischen Sieger dieser Diskussionen. In der Berichterstattung dominiert das Entsetzen über die Eskalation vonseiten der Demonstranten. Tatsächlich flogen die Steine ohne sichtbare Provokation der Einsatzkräfte. Erst als es gehäuft zu Straftaten kam, gingen die Beamten dazwischen. Dreizehn von ihnen wurden dabei nach Polizeiangaben verletzt.

„Die linksextremistischen Ausschreitungen von Leipzig zeigen einmal mehr, dass die Eskalation in keiner Weise von der Polizei betrieben worden ist“, sagt Wöller. Wie auch schon zu Silvester in Connewitz hätten die Beamten erst eingegriffen, als es zu Straftaten gekommen sei und Gefahr für Leib und Leben der Beamten bestanden habe. Insofern hätten die Vorfälle vom Samstag gezeigt, „wie abwegig die Diskussion um den Silvester-Polizeieinsatz gelaufen ist“. Noch laufen die Untersuchungen zum Silvester-Einsatz der Polizei. Aber der Innenminister legt sich fest: „Es ist schlicht falsch, dass die Polizei ohne Not eskaliert hat.“

Im sächsischen Landtag wird am Mittwoch zu diesem Thema außerdem eine aktuelle Stunde stattfinden. Darunter werden ein Antrag der CDU-Fraktion behandelt mit dem Titel „Wer Polizisten angreift, greift uns alle an. Linksextreme Gewalt in Connewitz konsequent bekämpfen“ und auch ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel: „Advent, Advent, ein Bulle brennt – Wie viel Linksextremismus hat Platz in Sachsen?“ Letzter spielt an auf die Vergangenheit der sächsischen Justizministerin Katja Meier von den Grünen. Sie hatte mit 16 Jahren als Bassistin in einer Punkband gespielt, die solche Liedtexte zum Besten gab. Meier muss sich seither immer wieder verteidigen und hält fest: „Ich habe immer gesagt, nicht alle Texte, zu denen ich mit 16 Jahren Bass gespielt habe, teile ich über 20 Jahre später inhaltlich.“