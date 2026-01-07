- Die „Vulkangruppe“ und der Blackout
Ein Terroranschlag auf die Berliner Energieversorgung hat Teile der Hauptstadt lahmgelegt. Eine linksextreme Gruppe reklamiert die Tat für sich. Doch im Internet kursieren zwei sich teils widersprechende Bekennerschreiben.
Auch Tage nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Berliner Stromversorgung hält der Ausnahmezustand im Südwesten der Hauptstadt an. Zwar hat der Netzbetreiber heute Morgen mit der schrittweisen Wiederherstellung begonnen und will die Versorgung gegen Nachmittag wieder gewährleisten, doch noch immer sitzen Tausende Haushalte und Betriebe ohne Strom – teilweise sogar ohne Heizung, mitten im europäischen Wintertief. Was zunächst wie ein großflächiger Blackout wirkte, entpuppt sich offenbar als gezielter Angriff auf zentrale Teile der staatlichen Infrastruktur.
