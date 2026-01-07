Lichterfelde
Absperrband am Tatort in Lichterfelde / picture alliance/dpa/Sven Kaeuler | Sven Kaeuler

Linksextremismus in Berlin Die „Vulkangruppe“ und der Blackout

Ein Terroranschlag auf die Berliner Energieversorgung hat Teile der Hauptstadt lahmgelegt. Eine linksextreme Gruppe reklamiert die Tat für sich. Doch im Internet kursieren zwei sich teils widersprechende Bekennerschreiben.

VON JAN UPHOFF am 7. Januar 2026 5 min

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

Auch Tage nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Berliner Stromversorgung hält der Ausnahmezustand im Südwesten der Hauptstadt an. Zwar hat der Netzbetreiber heute Morgen mit der schrittweisen Wiederherstellung begonnen und will die Versorgung gegen Nachmittag wieder gewährleisten, doch noch immer sitzen Tausende Haushalte und Betriebe ohne Strom – teilweise sogar ohne Heizung, mitten im europäischen Wintertief. Was zunächst wie ein großflächiger Blackout wirkte, entpuppt sich offenbar als gezielter Angriff auf zentrale Teile der staatlichen Infrastruktur.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Enka Hein | Mi., 7. Januar 2026 - 16:05

....muss intensiviert werden.
Statt echte grün linke Terroristen zu jagen, werden Cordhosen hinter Rollatoren morgens im Bademantel abgeholt.
Offene Irrenanstalt D.
Falls jemand Spuren von Sarkasmus entdeckt, dürfen diese behalten werden.

Thomas Veit | Mi., 7. Januar 2026 - 16:19

mitarbeiter*innen (auf allen Ebenen), der linksgepushten Staatsanwaltschaften, linkslastigen Behörden (BfV z.B.) und linken Richter*innen, den 'staatsfinanzierten NGO's', diversen Omas, linkslastigen öffentlich rechtlichen Medien und linksextremistischen Aktivist*innen ist VOLLSTÄNDIG aufzuklären und aktiv zu bekämpfen - natürlich auch strafrechtlich auf allen Ebenen, und zwar nicht nur die konkreten Täter solcher 'Aktionen' - KEIN KUSCHELKURS MEHR GEGENÜBER LINKSEXTREM UND VERBÜNDETEN! JEDER STAATLICHE FÖRDERUNG BEI LINKSEXTREMISMUSVERDACHT SOFORT EINSTELLEN!!!

Das Bundesprogramm 'Demokratie leben!' SOFORT BEENDEN!

Den Länderfinanzausgleich auf einen (echten) 'Nothilfe-Fond' beschränken - ebenfalls sofort!

>> Wenn nicht, dann ist Berlin nur der Anfang... ... 🤔

