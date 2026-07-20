- „Wer sich moralisch im Recht fühlt, leitet daraus oft das Recht auf Gewalt ab“
Beim AfD-Parteitag haben linke Gegendemonstranten ein Reporter-Team angegriffen. Im Interview spricht der Linksextremismus-Experte Alexander Straßner über steigende Gewaltbereitschaft, mangelnde Demokratiefestigkeit und moralische Selbstüberhöhung in der linken Szene.
Alexander Straßner ist Politikwissenschaftler und Hochschullehrer an der Universität Regensburg und schrieb seine Doktorarbeit über die dritte Generation der Roten Armee Fraktion (RAF).
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