In der Eröffnungsszene von Lewis Carrolls fantastischem Kinderbuch „Alice im Wunderland“ verfolgt die Titelheldin Alice ein weißes Kaninchen in seinen Bau. Ohne darüber nachzudenken, wie sie jemals wieder aus dem dunklen Labyrinth mit den vielen verwinkelten Gängen herausfinden wird, rennt Alice immer weiter in die Dunkelheit, immer weiter hinter dem sprechenden Kaninchen her. Ehe sie sich‘s versieht, ist es zum Umkehren zu spät und sie fällt tiefer und tiefer.

Die Reaktionen auf den brutalen Terroranschlag in München offenbaren bei vielen durch Zwangsgebühren finanzierten Journalisten und anderen Akteuren aus dem vermeintlich progressiven Spektrum der deutschen Politik erschreckende Ähnlichkeiten zur Romanfigur Alice. Sie alle scheinen unter einem besonders stark ausgeprägten „Rabbit-Hole-Syndrom“ zu leiden. Das heißt, sie haben sich so tief in ihre Narrative hineingesteigert, dass sie entweder wirklich unfähig sind, ihre alternative Wirklichkeit zu verlassen, oder aus taktischen Gründen nicht von ihrer Erzählung der letzten zehn Jahre abweichen können.