Können Parteien trotzig sein? Aufstampfen mit dem Fuß, wie das kleine Kind, dem sein Wille nicht erfüllt wird? Weil es sich falsch benommen hat, das aber nichts Falsches in seinem Benehmen erkennen will. Weil es sonst seine Schwäche eingestehen und sein Verhalten ändern müsste. Wer je mit kleinen Kindern zu tun hatte, kennt diesen feuchten Tunnelblick, der die Einsicht in die Unausweichlichkeit der eigenen Situation meidet. Und wer in den vergangenen Wochen in die Gesichter führender Sozialdemokraten geschaut hat, spürt, dass auch Parteien bisweilen kindlichen Gemüts sein können, selbst wenn sie 155 Jahre alt sind.

In der sozialdemokratischen Regierungsunwilligkeit lässt sich keine Strategie erkennen. Die Partei verharrt, angesichts der Widrigkeiten, die sie nun schon seit Jahren peinigen und die nach Remedur verlangen, in einem mauligen Trotzdem. Ihr Zuspruch im Volk schwindet so konstant wie die Zahl ihrer Mitglieder, und es erleichtert die SPD auch kein Verweis auf die Schwesterparteien in den anderen europäischen Ländern, die in weit geringerer Halbwertzeit zerfallen sind.

