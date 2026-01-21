- Berliner Verfassungsschutz – wo bleibst du?
Die Neuköllner Linke will einen Anwalt der antiisraelischen BDS-Bewegung zum Bezirksbürgermeister machen. Die Personalie Ahmed Abed zeigt eindrücklich, wie Teile der Partei versuchen, mit Israelfeindlichkeit Wähler aus migrantisch-muslimischen Milieus zu locken.
„Er ist eine Gefahr für das jüdische Leben in unserem Bezirk“, warnt der amtierende Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) gegenüber Cicero. Auch der Vorsitzende der Neuköllner CDU, Falko Liecke, sieht in ihm ein deutliches Zeichen dafür, wie weit die Radikalisierung der Neuköllner Linken bereits fortgeschritten sei. Und der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner (Die Linke) nennt ihn einen „erklärtermaßen bekannten Antisemiten“.
