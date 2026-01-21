Linke nominiert Israelhasser zum Bürgermeisterkandidaten - Berliner Verfassungsschutz – wo bleibst du?

Die Neuköllner Linke will einen Anwalt der antiisraelischen BDS-Bewegung zum Bezirksbürgermeister machen. Die Personalie Ahmed Abed zeigt eindrücklich, wie Teile der Partei versuchen, mit Israelfeindlichkeit Wähler aus migrantisch-muslimischen Milieus zu locken.