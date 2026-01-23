Linke-Chefin Schwerdtner stützt Israelhasser Abed - Die Linke beglaubigt ihre Feindschaft gegen den Staat der Juden

Linke-Chefin Ines Schwerdtner bekennt sich offensiv zu ihrem Neuköllner Genossen Ahmed Abed und damit zu dessen offener Israelfeindschaft. Der Schulterschluss zwischen Islamisten und Linken ist nunmehr offiziell beglaubigt.