Aken Schwerdtner
Linke-Vorsitzende Ines Schwerdtner und Jan van Aken bei einer Demonstration „Zusammen fuer Gaza“ in Berlin, 27.09.2025 / picture alliance / epd-bild | Christian Ditsch

Linke-Chefin Schwerdtner stützt Israelhasser Abed Die Linke beglaubigt ihre Feindschaft gegen den Staat der Juden

Linke-Chefin Ines Schwerdtner bekennt sich offensiv zu ihrem Neuköllner Genossen Ahmed Abed und damit zu dessen offener Israelfeindschaft. Der Schulterschluss zwischen Islamisten und Linken ist nunmehr offiziell beglaubigt.

VON FERDINAND KNAUSS am 23. Januar 2026 4 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

In einem der bekanntesten Propaganda-Lieder des SED-Regimes in der DDR lautete der Refrain: „Sag mir, wo du stehst!“ Eindeutige Bekenntnisse zu einer ideologischen Parteilinie zu verlangen und abzuliefern, gehört epochenübergreifend zum Erfolgsrezept der extremen Linken. Die Co-Vorsitzende der Partei die Linke, Ines Schwerdtner, hat nun unmissverständlich klar gemacht, wo sie in einer für die Linken und den Rest der Gesellschaft entscheidenden Frage steht: nämlich auf der Seite des Islamismus und der Feindschaft gegen Israel und den Westen. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wolfgang Borchardt | Fr., 23. Januar 2026 - 14:30

Hitler und die Judenverfolgung getan? In einer Diktatur stellt sich die Frage nur für wenige, die bereit sind, berufliches Fortkommen und Leben zu riskieren. Und heute? Wie aussichtsreich ist es h e u t e, Antisemitismus zu verurteilen? Interessant, dass er nicht, wie gewöhnlich propagiert, von rechts sondern von links und Tausenden eingeladener migrantischer Antisemiten kommt.

Heidemarie Heim | Fr., 23. Januar 2026 - 15:10

Will heißen, auch Sie verehrter Herr Knauß brauchen für alles eine Beglaubigung oder den schriftlichen Nachweis;)? Doch Scherz beiseite. Bedurfte es dieses Nachweises im Fall der Linken was sowohl Propaganda bzw. die Zusammenarbeit mit Antifa-GmbH & Co. KG als auch aus alten Genossen-Zeiten stammende Gemeinsamkeiten mit dem islamistischen Milieu betrifft? Fragen Sie mal einen der Linken, denen es heute noch schwer über die Lippen kommt, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, mit WEM und WO unsere lieben RAF-Terroristen und deren Sympathisanten oder Unterstützer, "Der Kampf geht weiter Holger!", vornehmlich ihre "Fähigkeiten" zum Umsturz trainierten. Na?
Ich sage mal, "Alte Liebe rostet nicht!" Und die Feindbilder scheinbar auch nicht sehr zum Leidwesen von jüdischem Leben in Deutschland oder Anderen, die dem linken Konzept Widerstand entgegen setzen. Schönes Wochenende allen Anwesenden❣

Markus Michaelis | Fr., 23. Januar 2026 - 15:30

So einfach ist es glaube ich nicht. Letztlich setzen sich in Gesellschaften (oder Untergruppen, wenn die Gesellschaft als ganzes keine gemeinsamen Werte hat) immer irgendwelche Mehrheitsmeinungen als vorgegeben durch. Schwerdtner steht natürlich nicht für Gewaltanwendung, sondern kämpft, in ihren Augen, für Solidarität, Gerechtigkeit, die Menschheit, das Ende von Doppelmoral, Demokratie, Menschenrechte etc. Ich habe keinen Zweifel, dass sie, van Aken und viele andere das aus ganzem Herzen tun.

Klar, andere kämpfen nur für zB Palästina, alles andere kommt eher weit dahinter. Auch ok, aber das wäre getrennt zu betrachten. Aber bei Schwerdtner, van Aken und vielen habe ich keine Zweifel, dass sie für die große Gerechtigkeit kämpfen.

Ich ziehe daher weniger den Schluss daraus, sie als Islamisten zu überführen, als kritisch über Gerechtigkeit, Solidarität, Ende der Doppelstandards, Menschenrechte etc. nachzudenken. Alles gute Dinge, aber vielleicht zu wenig kritisch begleitet?

Klaus Funke | Fr., 23. Januar 2026 - 16:50

In den alten Dogmen lebt sich´s bequem. Die Linke ist obsolet. Es wird Zeit, dass sie untergeht. Leider wird sie derzeit noch von verschiedenen Seiten instrumentalisiert und gebraucht, auch von Herrn Merz und seinen sozialistischen Christen um die Altkanzlerin, welcher noch mehr mitmischt, als man glauben möchte. Die Linke, das Relikt aus der DDR-Zeit, ist indes lernunwillig und dogmatisch und wird es nie begreifen. Der Mann mit der Säufernase ist kein Ideologe, sondern ein Machttaktiker, er wird sich irgendwann verkalkulieren und hernach sank- und klanglos verschwinden so wie er aus dem Nichts aufgetaucht ist. Eine miese Truppe, aber mit den Alt-68´igern mehr verwandt als uns lieb sein könnte. Vielleicht schnallt es der dt. Wähler noch und dann sind sie weg vom Fenster und keiner wird ihnen eine Träne nachweinen.

C. Schnörr | Fr., 23. Januar 2026 - 19:10

vom Lügenkanzler angekündigte „Links ist zu Ende“ ist notwendiger denn je. Leider gilt das Gegenteil, gerade und auch durch die CDU.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.