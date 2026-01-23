- Die Linke beglaubigt ihre Feindschaft gegen den Staat der Juden
Linke-Chefin Ines Schwerdtner bekennt sich offensiv zu ihrem Neuköllner Genossen Ahmed Abed und damit zu dessen offener Israelfeindschaft. Der Schulterschluss zwischen Islamisten und Linken ist nunmehr offiziell beglaubigt.
In einem der bekanntesten Propaganda-Lieder des SED-Regimes in der DDR lautete der Refrain: „Sag mir, wo du stehst!“ Eindeutige Bekenntnisse zu einer ideologischen Parteilinie zu verlangen und abzuliefern, gehört epochenübergreifend zum Erfolgsrezept der extremen Linken. Die Co-Vorsitzende der Partei die Linke, Ines Schwerdtner, hat nun unmissverständlich klar gemacht, wo sie in einer für die Linken und den Rest der Gesellschaft entscheidenden Frage steht: nämlich auf der Seite des Islamismus und der Feindschaft gegen Israel und den Westen.
