Ingo Paeschke ist Chef der Linksfraktion im brandenburgischen Forst.

Herr Paeschke, der Kreisparteitag der Linken wollte den Ortsverband der Linken in Forst auflösen, weil Sie sich zusammen mit der AfD dafür eingesetzt haben, einen Jugendclub zu bauen. Er verpasste aber knapp die nötige Mehrheit. Heißt das, Sie haben künftig grünes Licht für eine Zusammenarbeit?

Nein, die Ansichten darüber, wie man im Süden Brandenburgs parlamentarische Mehrheiten finden soll, gehen auseinander. Unser Verständnis von Politik ist, dass man eine Mehrheit finden muss, um ein Sachproblem lösen zu können. Andere finden, dass man das nicht darf.

Ein Parteitagsbeschluss der Linken sieht vor, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben darf. Mit welchem Recht haben Sie sich darüber hinweggesetzt?

Beschlüsse sind für eine Partei zwar wichtig, aber sie müssen immer noch die Handlungsfähigkeit auf den politischen Ebenen ermöglichen. Politisches Handeln kann kein unumstößliches Dogma sein. Das ist zumindest meine Überzeugung. Das heißt ja nicht, dass wir uns politisch der AfD angenähert hätten, sondern dass wir uns entschlossen haben, ein Projekt gemeinsam zu verwirklichen, das wir als Linke wollten. Es gibt diesen Plan schon seit einem Jahrzehnt.

Die AfD Brandenburg ist nicht irgendeine AfD. Der Verfassungsschutz hat gerade angekündigt, dass er den gesamten Landesverband beobachten werde. Begeben Sie sich da nicht auf dünnes Eis?

Wie gesagt, es ist keine politische Zusammenarbeit. Wenn sich CDU und SPD in solchen Sachfragen nicht bewegen wollen und nur unsere Stimmen haben wollen, wenn Sie Ihre Pläne durchsetzen wollen, wie soll Kommunalpolitik dann noch funktionieren? Soll ich dann sagen, wir hätten eine Mehrheit in der Sachfrage, aber keine politische Mehrheit?

Es ist in den vergangenen Monaten gerade im Osten viel davon die Rede gewesen, die Brandmauer der Demokratie müsse gegen rechts verteidigt werden. Sticht diese Karte auf lokaler Ebene nicht?

Sie funktioniert so nicht. In Forst ist die AfD-Fraktion heterogen. Leute wie Andreas Kalbitz sind nicht das Thema vor Ort. Ich verstehe zwar das Problem. Ich halte aber Ausgrenzung für wenig hilfreich, es stärkt fast immer die Ausgegrenzten. Die Antwort kann nur eine Politik zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort sein, das schließt eine klare Abgrenzung zum Rechtsradikalismus ein.

Auch Herrn Kalbitz steht seine rechtsextreme Gesinnung nicht auf der Stirn geschrieben. Ist ein gesundes Misstrauen nicht angebracht?

Natürlich, man will ja nicht ins offene Messer laufen. Aber hier ging es nicht um eine politische Angelegenheit, sondern um die praktische Umsetzung von kommunaler Politik. 80 Prozent der Themen in der Kommunalpolitik sind Sachthemen, weniger politische Grundsatzentscheidungen. Wir machen uns doch deshalb nicht mit der AfD gemein. Wir schließen keine Koalition oder Kooperation.

Ausgegrenzt zu werden, damit hat ja auch die Linke ihre Erfahrungen gemacht. Was haben Sie für sich daraus gelernt?

Die Linke oder die PDS sind teilweise mit den gleichen Begründungen ausgegrenzt worden. Das hat uns jedesmal bei jeder Wahl nur stärker gemacht. Dann fing man an, die Partei in Regierungen einzubinden. Dort wo wir stärkste Partei sind, wie in Thüringen ist das erfolgreich.

Spinnt man diesen Faden weiter, bekommt Brandenburg irgendwann einen AfD-Ministerpräsidenten. Kann man das unter den derzeitigen Umständen wirklich wollen?

Dann müsste wohl die CDU ihr Koalitionspartner werden. Wir werden der AfD nicht die Tür öffnen.

Im Fall von Forst haben Sie mit dem örtlichen AfD-Chef ihr gemeinsames Vorhaben bei einem Pressegespräch in der Geschäftsstelle der Linken verkündet. Wäre es psychologisch nicht geschickter gewesen, das auf neutralem Boden zu tun?

Das wäre mit Sicherheit besser gewesen. Diesen Fehler habe ich ja auch eingestanden. Das war situationsbedingt. Wir waren die einzigen, die ein Büro hatten.

Sogar Gregor Gysi hat sich danach bei Ihnen gemeldet. Was hat er gesagt?

Darüber rede ich nicht. Das war ein privates Gespräch.

Er hat Sie nicht zurückgepfiffen?

Nein, so lange dauerte das Gespräch nicht. Wir sind eine Partei, wir machen Politik. Ich bin weder der Angestellte der Partei, noch lebe ich davon. Ich mache das ehrenamtlich.

Brandenburgs Linken-Chefinnen haben nach dieser gemeinsamen Presseerklärung Ihren Rücktritt gefordert. Sie sprechen von einem „Tabubruch“. Können Sie die Empörung nachvollziehen?

Wenn es ein Tabubruch ist, mit anderen Menschen zu reden, dann ist die Demokratie am Ende. Die Linke hat bei den letzten Wahlen tausende Wähler direkt an die AfD verloren, wie wollen wir die zurückgewinnen? Dogmatismus wird das Problem nicht lösen.

Jetzt hat die Linke ein Partei-Ausschlussverfahren gegen Sie angestrengt. Haben Sie Angst vor einem Rauswurf?

Nein, ich habe bei dem Thema grundsätzlich keine Angst. Politik ist mein Hobby, ich mache das gerne und auch schon länger, als es die Linke gibt. Ich versuche etwas, für die Stadt und die Leute zu bewegen.

Die AfD hat Ihnen schon angeboten, Sie könnten dann ja dieser Partei beitreten. Für Sie ein verlockendes Angebot?

Blödsinn. Selbst, wenn man mich aus der Partei ausschließen würde, gebe ich doch nicht meine Gesinnung an der Tür ab.

Aber die Linke hat der Stadtfraktion jetzt das Recht abgesprochen, den Namen der Linke zu tragen. Wie nennen Sie sich denn jetzt?

Immer noch die Linke. Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, drei Mitgliedern der Linken den Namen Linke zu entziehen.

Die Linke sieht das anders. Sie ignorieren die Aufforderung einfach?

Wie es weiter geht wird die Fraktion entscheiden.

Kann es sein, dass Sie bis zum Äußersten gehen, um einen juristischen Präzedenzfall zu schaffen?

Wenn notwendig, werde ich alle parteilichen Möglichkeiten ausschöpfen. Einen Rechtsstreit vor Gericht kann ich mir jedoch nicht leisten. Wie bereits erwähnt, ich mache meine politische Arbeit ehrenamtlich.

Die Fragen stellte Antje Hildebrandt.