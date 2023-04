Christian Lindner wiedergewählt - Liberale im Todeskampf

„Machen, was wichtig wird“, so lautet das Motto des FDP-Bundesparteitags. Dabei scheint die Partei in ihrer Zerrissenheit selbst nicht mehr zu wissen, was genau das eigentlich sein soll. Dies zeigt etwa auch das Dilemma um die Heizungspläne. Ist Lindners Schlingerkurs der Anfang vom Ende?