Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Er ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschienen von ihm das Buch „Die Öffentlichkeit und ihre Feinde“ bei Klett-Cotta und „Wutkultur“ bei Theater der Zeit (August 2021).

Es gibt drei verschiedene Formen von Protest. Die erste ist mit Abstand die tragischste. Der Markthändler in Tunis, der sich selbst verbrannt hat, weil er die Korruption der Polizei nicht mehr ertragen konnte, gehört hierzu, oder auch der Dissident Alexei Nawalny, der nach Russland zurückgekehrt ist, obschon er wusste, dass er dort für viele Jahre in einem sibirischen Zwangsarbeiterlager inhaftiert werden würde. In diesem Protest wird das eigene Leben für ein politisches Ziel geopfert. Ein größeres Opfer ist nicht möglich. Die Wirkung, die von einem solchen Protest ausgeht, ist entsprechend überwältigend. Die Selbstverbrennung des Markthändlers Mohammed Bouazizi löste den arabischen Frühling aus. Nawalnys Selbstopfer hat seinen politischen Kampf gegen das Putin-Regime weltweit bekannt gemacht.

Die zweite Protestform besteht darin, dass sie die Regel überschreitet, gegen die sie protestiert. Hier ist die Tat von Rosa Parks bis heute legendär, weil sie so einfach und zugleich so mutig war. Sie setzte sich im Bus auf einen Platz, der für weiße Amerikaner reserviert war. Sie akzeptierte die Regel der Rassentrennung und Abwertung schwarzer Menschen nicht mehr. Aus der einfachen Tat, sich auf den „falschen“ Platz im Bus zu setzen, folgte eine Protestbewegung, die zur Aufhebung der zahlreichen rassistischen Gesetze in den USA geführt hat. Der Protest der iranischen Frauen gegen die Gewalt der „Sittenpolizei“ gehört ebenfalls zu dieser mutigen Protestform. Sie riskieren ihr Leben, indem sie gegen den Kopftuchzwang aufbegehren.