Das Ergebnis indes war eher durchwachsen. Insbesondere von Merkel kam bei dieser „Abschlusskundgebung“ in eigener Sache wenig Einsatz. Immerhin rang sie sich dazu durch, eine klare Wahlempfehlung für die Union und Armin Laschet als Spitzenkandidaten abzugeben – was erstaunlicherweise für lautstarke Unmutsäußerungen bei den linkeren Parteien sorgte. Hatte man da etwa anderes erwartet? Merkel sprach von einer „Richtungswahl“, die Deutschland bevorstehe und davon, dass es „nicht egal“ sei, „wer dieses Land regiert“. Nur eine unionsgeführte Regierung unter Laschet könne dafür sorgen, dass „Maß und Mitte“ in der Politik gewährleistet blieben.