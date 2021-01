Autorität

Die Wahl sollte eindeutig Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden bestätigen. In dieser Zeit, in der die deutsche Wirtschaft vor enormen Herausforderungen steht und die Weichen richtig gestellt werden müssen, ist nur Merz als profilierter Wirtschafts-und Finanzpolitiker der richtige Mann mit entsprechender Autorität!

Weder Laschet noch Röttgen verfügen über diese Autorität und die Erfahrung im internationalen Wirtschaftsgeschehen. Joachim Wengert

Änderung muss her

Mein Favorit ist eindeutig Herr Merz, weil ich der Meinung bin, dass er die CDU wieder dahin bringt, wo sie vor der Kanzlerin Merkel gewesen ist. Die CDU ist mir einfach zu sehr nach links gerutscht, wir haben in Deutschland keine richtige Mitte mehr. Ich nehme auch an, dass sich dadurch die AFD bilden konnte. Die Linksparteien erziehen die Deutschen zum Nichtstun, sie sind nur große Geldgeschenke am verteilen, damit sie wiedergewählt werden. Ich kenne viele, die vom Staat bezahlt werden, und wo man dann am Ende der Abrechnung oft den Satz hört: „Ne, das mach ich nicht, das lohnt sich doch nicht.“ Mit solchen Sätzen habe ich meine Schwierigkeiten. Ich weiß das nicht durch Erzählungen, sondern durch eigene Erfahrungen durch meine berufliche Tätigkeit. Deswegen muss mal eine Änderung her. Sab. Müller

Guter Vorsitzender

Mein Favorit für den CDU-Vorsitz ist Norbert Röttgen, da ich ihm den guten Vorsitzenden zutraue und glaube/hoffe, dass er die Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz erlaubt/wünscht und auch intensiv unterstützt! Andreas Toth

Denkmensch

Bei genauerem Hinsehen stehen die drei Kandidaten doch für eine unterschiedliche Politik und damit eine unterschiedliche Zukunft der CDU. Friedrich Merz bedient den konservativen Flügel, den die CDU an die AfD verloren hat. Als Kanzler wird er niemandem den Vortritt lassen und die halbe Presseschaft gegen sich aufbringen. Das ist jetzt schon z. B. bei Twitter bemerkbar. Dennoch wird die AfD bei ihm am meisten Federn lassen. Armin Laschet ist ein erfahrener und diplomatischer Politiker. Dennoch wird er von den meisten als "Merkelianer" wahrgenommen, der für eine "Politik à la Merkel 2.0" stehen wird. Seehofers Äußerungen der Hilfe vor Ort und das laute Schweigen anderer Spitzenpolitiker der CDU in Sachen Lager Lipa zeigen jedoch: Damit lassen sich keine Wahlen mehr gewinnen. Norbert Röttgen hingegen wird wohl, obwohl er sich diesbezüglich bereits zögernd korrigiert hat, einen Kanzler Markus Söder ermöglichen. Die Union wäre auch schlecht beraten, wenn sie die guten Umfragewerte Söders nicht für eine weitere Kanzlerschaft nutzen würde. Ich bin zwar nicht in der CDU, dennoch würde ich zu Norbert Röttgen raten. Er bildete mit Söder sicher ein gutes Team: der Denkmensch und der Lenkmensch. Auch in dieser Kombination wird das Leben in der AfD denkbar schwer werden. Mit Söder könnte die CDU auch zu alten Zahlen zurückkehren. Ich denke, die 30 vor dem Komma wäre dann keine Utopie mehr. Frank Werner

Sozialer Marktwirtschaftler

Merz ist mein Kandidat, weil

- er wirtschaftserfahren ist.

- er für Neubeginn in jeder Form steht

- er Atlantiker ist

- er (gewesene)Mitglieder einbindet, die eine Union dringend braucht und diese als solche kennzeichnet

- er ein sozialer Marktwirtschaftler und

- er ein erkennbarer ordnungspolitischer Vertreter des Bürgertums und des Mittelstands ist

- er ideenstark Dynamik in das bürokratisierte ‚Berlin‘ bringt. Dirk Gaerte

Aktivierung der Mitglieder

Ich bin für Friedrich Merz, weil er in meinen Augen der einzige ist, der so etwas wie eine Aufbruchstimmung schaffen kann. Die anderen Kandidaten stehen eher für ein Weiter-so und einen Dahindümpeln. Merz würde die Partei wieder lebendiger machen und viele von denen, die zurzeit sich dort nicht mehr aufgehoben fühlen, aktivieren können. Das hat man bei den Regionalkonferenzen vor zwei Jahren gesehen. Durch Merz waren die Hallen voll. Und allein die Aktivierung der Mitglieder bringt einen Schub und Schwung in die Partei und damit in den Wahlkampf und in die Politik. Christian Schröder

Durchsetzungsstark

Merz ist der einzige Konservative, ein Neuanfang nach Merkels Abwarte- und

Beschwichtigungspolitik zu unseren Lasten, durchsetzungsstark, vertritt

bürgerliche Werte und keinen Merkelsozialismus. Joachim Beckers

Ein bisschen nett

Mein CDU-Favorit wäre der Röttgen. In den Unterschieden zwischen den dreien findet niemand etwas Wesentliches. Ein Kriterium ist aber diese "Ausstrahlung", das Charisma. Röttgen hat wenigstens ein bisschen was davon. Laschet ist doch nur onkelhaft und der Merz überspannt. Aber Röttgen, gewiss ein bemühter Streber, versucht wenigstens ein bisschen nett zu sein. In gewisser Weise könnte man ihn mit dem Kurz vergleichen. Dr. Anton Schober

Neustart nur mit Merz

Sollte der künftige Parteivorsitzende der CDU auch Kanzler werden, wäre ich für Friedrich Merz. Es kann nur von Vorteil sein, wenn wir einen Kanzler bekommen, der etwas von Wirtschaft und Finanzen versteht - gerade im Hinblick auf die jetzigen Milliarden-Ausgaben sowie den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die uns Pandemie-bedingt bevorstehen. Einen "Neustart" traue ich nur Herrn Merz zu. Elisabeth Isenberg

Kein klarer Favorit

Laschet:

Merkelimitator

wenig Substanz

Verwalter, das allerdings recht erfolgreich



Merz:

Mann von gestern

sehr kapitalistisch geprägte Denkweise

Visionen und Initiativen für die Zukunft kaum zu erwarten



Röttgen:

intellektuell brillant

kein Volkstribun

strategischer zukunftsorientierter Denker über den Tellerrand hinaus



Söder:

der Mephisto unter den Kandidaten

sehr gefährlich, hat zur Zeit Kreide gefressen

Trump-Potential auf etwas niedrigerem Niveau

Joachim Düscher

Spektakuläre Kampfabstimmung

Die CDU erlebt eine spektakuläre Kampfabstimmung um den Parteivorsitz. Für eine absolute Mehrheit sind 501 Stimmen notwendig. Ostdeutsche Landesverbände, BW, Niedersachsen, HH, Mittelständler, JU, Wertkonservative, Wirtschaftsflügel tendieren zu Merz.

Laschet hat in SH, im Saarland und in RLP Rückhalt. Die Arbeitnehmerschaft sowie die Frauen-Union neigen ebenfalls ihm zu. Die Landesverbände Hessen und NRW sind gespalten. Somit wird der 2. Wahlgang entscheidend. Röttgen kann sicher mit außenpolitischer Expertise punkten (Bundesaußenminister in Regierung Merz). Damit geht Friedrich Merz als Favorit in den Parteitag. Arnold Wagner

Nationale Lösungsansätze

Friedrich Merz: Die Erwartungen an ihn von seinen Befürwortern sind, mein Eindruck vom WO-Forum, sehr hoch. So hoch, dass er Ihnen eigentlich - auch unter guten Bedingungen - nicht mehr entsprechen kann und enttäuschen muss.



Norbert Röttgen: Er gilt als „ Transatlantiker“ und scheint mit diesem Etikett gut leben zu können.



Ich wünsche mir aber einen CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidat, der den Fokus verstärkt auf nationale Lösungsansätze legt. Trump hat uns gelehrt, dass wir uns mehr auf die eigene Kräfte besinnen müssen und Merkel hat demonstriert, dass ein Warten auf europäische Lösungen dann jedenfalls nicht erfolgversprechend ist, wenn innerhalb der EU die Interessen gegensätzlich sind, wie bei der Migrationsproblematik.



Es fällt mir auf, dass sich sowohl Kohl als auch Merkel im Lauf ihrer langen Amtsjahre auf internationaler Bühne augenscheinlich wohler fühlten bzw fühlen als im nationalen Politikbetrieb. Die mühseligen parteiinternen Probleme, Ärger mit dem Koalitionspartner und der kritischen Öffentlichkeit können die Gründe sein, aber auch die Einsicht, wieweit bei vielen Themen multilaterale Lösungsanstrengungen erforderlich wären.



Merkel allerdings überfordert unser Land damit, wenn sie beispielsweise in der Migrationsproblematik auf „Fluchtursachen weltweit bekämpfen“ setzt, als pragmatisch nationale Maßnahmen ergreift, an denen sich dann die europäischen Nachbarn ausrichten können. Warum beides nicht parallel verfolgt wird und auf einen sich verstärkenden Effekt mehrerer Maßnahmen gesetzt wird, hat sie bis heute nie öffentlich erläutert. Sandra Cresswell

Das geringste Übel

Meine Zustimmung für den einen oder anderen hat sich über der Zeit

gewaltig gewandelt.



(a) Zunächst hielt ich Merz für den besten Kandidaten. Das hat sich sehr

schnell zerschlagen, als er mit einem seiner zwei Flugzeuge eingeflogen

kam und stolz verkündete, er gehöre zum mittleren Bürgertum.



(b) Dann wusste ich gar nicht, "wen wählen?"



(c) Wenn es denn einer von den dreien sein muss, bin ich für Laschet. Er

stellt das geringste Übel dar.



(d) Wenn diese Begrenzung wegfällt, bin ich für Spahn, wenn der nicht

mag, würde ich Söder nehmen, auch wenn er vielleicht mehr verspricht,

als er halten kann, wie man gerade sieht. Volker Timm

Eigenverantwortung

Herr Merz sollte es werden, um die Ausrichtung der CDU zu korrigieren. Stärkung von Eigenverantwortung statt den umfassend sorgenden Staat. Dr. Michael Selk

Viel Gegenwind

Gerade hinsichtlich einer möglichen schwarz-grünen Koalition wäre es wichtig, aufseiten der CDU einen Kanzler zu haben, der nicht vorauseilend grüne Positionen übernimmt, sondern klare Konturen zeigt: wirtschafts- wie gesellschafts- und vor allem migrationspolitisch. Nur Merz vermag es, dem bürgerlichen Lager einen selbstbewussten Auftritt zu verschaffen. Aber er wird viel Gegenwind aushalten müssen. Peter Kawerau

Noch nicht verschlissen

Wen würde ich wählen, wenn ich könnte? Friedrich Merz.

- Gerade weil er bislang noch nicht im deutschen und EU-politischen Kleinklein verschlissen wurde.

- Weil er international wirtschaftlich erfolgreich gearbeitet hat – und daher wesentlich mehr vom globalen Geschehen und vor allem von Wirtschaft versteht als Laschet oder Röttgen.

- Weil er im EU-Reigen ein gutes Standing haben wird.

- Weil ich ihm zutraue, Grünen und Linken Paroli zu bieten, weil er einen Plan hat und den verfolgt, statt ein Fähnchen im Meinungswind zu sein oder sich all dem anzupassen, was andere wollen können möchten.

- Weil ich Merz nicht für machtbesessen halte – anders als Merkel und Laschet.

Laschet steht in meinen Augen für ein weiter so á la Merkel – und das bitte auf keinen Fall.

Zu Röttgen habe ich keine Meinung – zu glatt, zu ich-weiß-nicht-wie…. Seit seinem Einsteigen auf den ‚Impfnationalismus‘ ist er bei mir durchgefallen. Ergänzend dazu: Söder no-go. Renate Werle

Berechtigtes Selbstbewusstsein

Begründung meines Votums für Merz: großer politischer und wirtschaftlicher Sachverstand, verbunden mit einem beachtlichen und berechtigten Selbstbewusstsein. Horst Sendensky

Mehr konservative Positionen

1.) Friedrich Merz

gefällt mir am besten, da er mehr konservative Positionen vertritt, vor allem in der Flüchtlingsfrage, weil er mehr Wirtschaftskompetenz hat und klarere Ziele verfolgt.



2.) Norbert Röttgen

sehe ich als zweitbesten Kandidaten, da er außenpolitische Kompetenz hat und immer sehr sachlich die Themen analysiert. Negativ beim erscheint mir seine Ablehnung von Nordstream 2 und die zu starke Bindung an USA.



3.) Armin Laschet

ist meiner Meinung nach am wenigsten geeignet, da er zu sehr die Linie von Angela Merkel vertritt, in der Corona-Krise zu früh für Lockerungen plädiert hat, unsicher und fahrig wirkt, und mehr eine männliche Variante von Merkel darstellt. Gerd Schlaffke

Willen zur Kursänderung

Ich plädiere für Friedrich Merz, da dieser wenigstens ansatzweise den Willen zu einer Kursänderung erkennen lässt. Norbert Röttgen steht in meinen Augen für ein „weiter so!“ der Merkelpolitik, während Armin Laschet mir immer den Eindruck vermittelt, ja nicht anzuecken. Bernd Schumann

Andere Politik für Deutschland

Ich bin für Herrn Merz, ich möchte eine andere Politik für Deutschland, die Energiewende, der Atomausstieg und zuletzt die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin haben nur Schaden angerichtet mit überteuerten Strompreisen, die Flüchtlingspolitik nimmt kein Ende, immer noch kann man ohne Papiere illegal die Grenzen überschreiten, jeder kann kommen egal woher und warum , das Asylrecht muss geändert werden. Von diesen ständigen Alleinentscheidungen der Kanzlerin hat man die Schnauze voll. Cornelia Oles

Auf großer Bühne überfordert

Mein Favorit wäre mittlerweile Herr Röttgen. 2018 hätte ich gerne Herrn Merz als Vorsitzenden gesehen. Nunmehr wirkt er jedoch zunehmend aus der Zeit gefallen. Herr Laschet ist sicherlich ein guter MP, wirkt aber für mich auf großer Bühne überfordert. Er erinnert mich an Herrn Beck als der damals als SPD-Vorsitzender auf Bundesebene nicht liefern konnte. Herr Röttgen wirkt von allen drei Kandidaten am frischesten, kann die CDU Richtung Grüne öffnen und steht für mich inhaltlich für eine moderne und dennoch der Tradition verpflichtete CDU. Felix Kölle

Merz kennt die reale Welt

Aufgrund seiner außenpolitischen Wirtschaftserfahrung ist Friedrich Merz für mich der Kompetenteste, die Wirtschaft in der Post-Corona-Phase bzw. nach der Massen-Impfung mit den richtigen Signalen zu reaktivieren, da er die reale Welt kennt.

In anderen Bereichen ist Herr Merz kompetenter als die beiden Mitbewerber, denn er kann „außerhalb der Box“ denken, ist auf dem Punkt und „schlingert“ nicht herum. Seine Argumentation ist sachlich, deutlich und berechtigt, meistens meine Meinung vertretend, manchmal auch nicht. Er ist sehr erfahren auch im politischen Rahmen, er diskutiert gut und steht zu seinem Standpunkt, d.h. er wird die Linie der CDU gut vertreten. Monika Weilmünster

Befremdlich

Ich schwanke etwas zwischen Laschet und Merz. Laschet hat Regierungserfahrung, er sorgt sich um die Wirtschaft, die den Laden am Laufen halten soll. Leider rutscht er wieder stark im Dunst Merkels. Das könnte, auch wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist, seine Entscheidungen beeinflussen, denn nach wie vor ist ihr Einfluss auf Presse und Politik, dank enger persönlicher Beziehungen, sehr groß. So würde ich wohl am Ende für Merz plädieren. Er hat Wirtschaftskompetenz, ist ein selbstbewusster Denker und nicht zuletzt finanziell unabhängig. Dies ist sehr wichtig, wenn man sich das Gebahren Jens Spahns anschaut, der unredliche Wege geht, um die Finanzierung seiner Immobilien - immerhin kosten die 5 Millionen Euro - auch in Zukunft finanzieren zu können. Seine alte Firma gibt ihm die Kredite, ein guter Bekannter vermittelt ihm eine günstige ETW, wie er zu der Villa gekommen ist, ist mir nicht bekannt. Dann die Gründung einer Fa, mit seinem Partner als CEO, die dann auf seine Veranlassung hin verstaatlicht wurde mit gleichzeitiger Verdoppelung (auf 300.000) des CEO Gehaltes. Außerdem ist/war der Partner im Aufsichtsrat von Burda,u.a. Fokus usw. Das wirkt befremdlich. Ich bevorzuge deshalb eine Person, die nicht auf "Transferleistungen" angewiesen ist. Christiane Bohm

Nicht stromlinienförmig

Meine Wahl wäre Friedrich Merz, aus einer Vielzahl von Gründen:

- er ist kein "Nur Politiker", sondern hat einen Beruf mit langer Berufserfahrung abseits der Politik und seiner Organe

- er ist finanziell unabhängig und damit freier als alle anderen Kandidaten

- er besitzt großen wirtschaftlichen und finanziellen Sachverstand, was unseren derzeitigen Bundesministern etwas fehlt, deswegen käme er auch sofort als Wirtschaftsminister für mich in Frage

- er ist gut vernetzt in Wirtschaftskreisen und über die Atlantic-Brücke auch im Hinblick auf die USA erfahren (ähnlich wie Röttgen auch)

- er ist nicht stromlinienförmig in die Parteidisziplin eingebunden und traut sich auch abweichende Meinungen zu äußern, mit der Gefahr unbewusst oder absichtlich falsch verstanden zu werden

- er ist ein guter Redner, kann frei sprechen (Röttgen im Übrigen auch) und bleibt dabei sachlich und auch für andere verständlich, die nicht nur Politikphrasen dreschen und salbungsvolle Worte verbreiten

- eine gewissen Eitelkeit ist nicht zu verleugnen, das könnte noch gefährlich werden.

Zusammenfassung: Merz vor Röttgen vor Laschet. Letzterer ist für NRW durchaus wertvoll und nicht so leicht ersetzbar, aber als Parteiführer und Kanzlerkandidat ... na ja. Wolfgang Fengler

Kanten und Ecken

Herrn Röttgen kann ich lüberwiegend nur nach seinem Äußeren beurteilen. Immer geschniegelt lächelt meist, wirkt aalglatt und artikuliert auch so.

Herr Laschet ist m. E. ein reiner Weichspüler, der Mutti (Angela Merkel) immer nach dem Mund geredet und keine eigene Meinung hat. So etwas nennt man auch Speichell..........., völlig ungeeignet, keine eigene Meinung. Niemand in NRW wollte damals eine Wiederwahl von Frau Kraft und der SPD. Die CDU hätte einen absoluten NO Name aufstellen können, auch der wäre zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Aber es wurde ein Günstling von Mutti

Herr Merz ist wie Herr Laschet christlich geprägt, hat aber Kanten und Ecken, wirtschaftlichen Sachverstand, internationale Erfahrung und ein Standing. Für mich ist Herr Merz der beste Kandidat. Andreas Ullmann

Viel spricht für Laschet

Ich bin für Laschet, weil er

• Auf Erfolg und nicht auf Niederlagen aufbaut, er strahlt Ruhe statt verbissenem Ehrgeiz aus;

• Teamplayer, nicht Einzel-Gockel ist d.h. von ihm sind keine Überraschungen zu erwarten;

• Mit den derzeit Starken, Spahn und Söder, gut kann und auch von denen geschätzt wird;

• Als NRW-MP keine größeren Fehler begangen hat;

• Humor hat. Heinzpeter Wagner

Trotz Profilmangel Röttgen

Als ehemaliger CDU-Wähler (seit vielen Jahren jetzt FDP) gefällt mir keiner der Kandidaten. Ich habe großes Misstrauen gegen Merz aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit. Mir kann niemand erzählen, dass er sich um das Land sorgt und es in eine bessere Zukunft führen will. Also nur Machtausübung oder noch andere Gründe? Bei Laschet wird die Merkel-Politik mit entsprechenden Anpassungen fortgesetzt und das kann mir nicht gefallen. Also bleibt noch Röttgen, der meines Erachtens zu wenig Profil hat, aber den Parteivorsitz würde ich ihm zutrauen, denn der wirkliche Kanzlerkandidat ist noch nicht im Rennen. Meine Wahl als "Delegierter" wäre Röttgen. Claus Hennings