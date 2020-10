Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

„Leitkultur ist das Grundgesetz, die Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung,“ so sprach Ahmad Mansour am Tag nach dem jüngsten Integrationsgipfel im Deutschlandfunk, angesprochen auf seine einstige Rede von der „zweifelnden deutschen Seele“. „Wir müssen uns darauf einigen, dass diese Werte unverhandelbar sind. Nur eine Gemeinsamkeit von Werten schafft eine Gesellschaft. Ansonsten ist Willkommenskultur nur Augenwischerei von Menschen, die moralischer sein wollen, aber letztendlich leben sie in ihrer heilen Welt, und die anderen bleiben woanders mit ihren Werten in ihrer Parallelgesellschaft.“

Hugh, Mansour hat gesprochen, und da ist es wieder, das L-Wort.

