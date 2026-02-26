- Die Farce des unpatriotischen Nationalismus
Durch Brandmauern geschützt kann die AfD Widersprüche aussitzen und einen wütenden Egoismus pflegen. Zwischen nationalistischem Pathos und wahltaktischem Opportunismus inszeniert sie radikale Ablehnung, ohne die Konsequenzen tragen zu müssen.
Alexander Gauland bezeichnete die AfD einst als „gärigen Haufen“. Dass die Partei noch nicht explodiert ist, liegt an der robusten Umwandung durch die Brandmauer. Sie schweißt die rumorende Truppe zu einer Einheit zusammen, die sie aus sich selbst heraus nicht wäre.
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