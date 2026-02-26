Aufgereihte Soldaten
Der Streit um die Wehrpflicht zeigt: Nicht nur die Linken wollen Deutschland untergehen sehen, auch die Rechten / Abb.: Privat

Leben vor der Brandmauer Die Farce des unpatriotischen Nationalismus

Durch Brandmauern geschützt kann die AfD Widersprüche aussitzen und einen wütenden Egoismus pflegen. Zwischen nationalistischem Pathos und wahltaktischem Opportunismus inszeniert sie radikale Ablehnung, ohne die Konsequenzen tragen zu müssen.

VON BERND STEGEMANN am 18. März 2026 5 min

Bernd Stegemann

Autoreninfo

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

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Alexander Gauland bezeichnete die AfD einst als „gärigen Haufen“. Dass die Partei noch nicht explodiert ist, liegt an der robusten Umwandung durch die Brandmauer. Sie schweißt die rumorende Truppe zu einer Einheit zusammen, die sie aus sich selbst heraus nicht wäre.

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Stefan | Mi., 18. März 2026 - 14:54

Zitat
"Durch Brandmauern geschützt kann die AfD Widersprüche aussitzen und einen wütenden Egoismus pflegen."
Anstatt selbst nur grottenschlechte Politik abzuliefern und das Schuldengeld obendrein noch zweckentfremden anstatt sinnvoll zu investieren, jammern sie wieder rum und quatschen blödes Zeug von Brandmauern und Verboten.
Wählerbetrug, Veruntreuung von Steuergeld, Vetternwirtschaft.
Damit assoziiert so mancher Bundesbürger heutzutage CDU/CSU und die SPD samt Linken und Grünen.
Der Sozialstaat wird zum Asozialstaat heruntergewirtschaftet und die letzten die mit ihrer Arbeit noch etwas erwirtschaften könnten, hauen entweder ab oder werden geschröpft bis zum geht nicht mehr.
Man könnte überspitzt fast meinen, hier hätten sich Kriminelle das Land zur Beute gemacht.
Erfolge = Null Komma Null.
Und dann ist alles die AfD schuld, die lediglich die Missstände zurecht aufzeigt.
Zu guter Letzt kommen dann hier im Cicero noch solche dramatischen Thesen von ihnen zur Sprache Herr Stegemann. 🫣

Lisa W. | Mi., 18. März 2026 - 14:56

Hoffentlich wird dieser Weckruf gehört. Die AfD ist gerade dabei, sämtliche Chancen zu versrmmeln, die ihr in den Schoss gefallen sind. Selber schuld.

Das ist kein Weckruf, das ist subtile Hetze! Versteckt hinter einer angeblichen Sorge um diese Partei. Ich glaube, dem Herrn Stegemann kein Wort. Nicht eines! Was mischt er sich hier in unsere Parteienhierarchie ein? Er soll sich um das grottenschlechte und todkranke deutsche Theater kümmern, da hätte er genug zu tun. Da herrscht dieselbe Wirrnis wie in der deutschen Politik der Altparteien. Die AfD braucht ihn nicht, den ehrenwerten Herrn Stegemann, auch keine falschen Danaer Ratschläge. Hören Sie nicht auf ihn, liebe Lisa. Er meint es nicht ehrlich.

Walter Buehler | Mi., 18. März 2026 - 15:37

In meinen Ohren eine contradictio in adjecto, ein Widerspruch in sich, der wieder einmal die hegelschen-marxistischen "Dialektik" theatralisch in Szene setzen will.
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Ein wahrer Patriot ist kein zum Selbstmord oder zum Opfertod entschlossener Derpessiver. Aussichtslosen Kämpfen weicht er aus und geht - wenn unvermeidbar - lieber lebendig ins Exil.

Au0erdem ist das Soldatsein nie eine natürliche Phase in jedem Mannesleben gewesen. Soldat ist sch seit Jahrtausenden ein bezahlter Beruf, der heute außerdem ganz andere Kampftechniken beherrschen muss als noch vor 80 Jahren.

Wer - ohne entsprechende Ausbildung - eine Drohne, eine Bombe oder ein Flugzeug im Nahkampf besiegen will, muss schon ziemlich dumm sein.

Krieg kostet viel Geld und Material. Ohne eine starke wirtschaftliche Grundlage geht das nicht,
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Man kann heute auch nicht mehr (wie unter Stalin und Hitler) die Wirtschaft gänzlich einem Millionenheer von Sklaven überlassen, damit alle anderen als Soldaten kämpfen können.

Klaus Funke | Mi., 18. März 2026 - 16:10

Das ist unsere Demokratie, Herr Stegemann, gelle? Nur ja keine Kritik, vor allem keine polemische, wie wir sie von Heinrich Heine kennen, nicht wahr Herr Stegemann. Sie haben genauso gehandelt wie ich es von Ihnen erwartet habe: schnell weg mit der Kritik, unter den Teppich und schön drauf getrampelt. Ha, ha, ha, ein Theatermann wie ihn jede Kritik liebt, ha, ha, ha...

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