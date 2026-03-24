Philipp Türmer
Juso-Chef Philipp Türmer auf dem SPD-Parteitag, 27.06.2025 / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Lauterbach und Türmer retten die Sozialdemokratie Die SPD als „Kampfgemeinschaft“ gegen „Gerechtigkeitsdefizite“

Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Juso-Chef Philipp Türmer – ein alter und ein junger Sozialdemokrat vereint in sturer Entschlossenheit, Politik stets auf eines zurückzuführen: den zu behebenden Mangel an Gerechtigkeit. 

VON FERDINAND KNAUSS am 25. März 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Nach den Wahlniederlagen der SPD in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz suchen zwei der dominierenden Meinungsmedien der Republik – ARD und Spiegel – nach den Gründen. Und zwar ausgerechnet bei zwei SPD-Politikern, von denen der eine für den Niedergang der SPD und damit auch des von ihr regierten Deutschlands mitverantwortlich ist, nämlich Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, und der andere offenbar in Zukunft dafür zu sorgen auserkoren ist, dass es künftig vielleicht noch schneller bergab geht, nämlich Jungsozialisten-Chef Philipp Türmer.   

Letzterer fordert im Spiegel-Interview zwar eine neue Parteispitze aus nur noch einem statt zwei Vorsitzenden, während der andere, Lauterbach, jede Personaldebatte ablehnt. Aber es eint sie die sture Entschlossenheit, Politik stets auf eines zurückzuführen: den zu behebenden Mangel an Gerechtigkeit. 

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Dass ausgerechnet der frühere Gesundheitsminister, der wie kein anderer Politiker für die menschenverachtenden, grundrechtsverletzenden, gesundheitsschädlichen Exzesse der Corona-Politik hauptverantwortlich ist, unter denen vor allem Schüler und alle Menschen mit kleinen Wohnungen und wenig Ausweichmöglichkeiten besonders litten, nach der rheinland-pfälzischen Wahlniederlage seiner Partei bei Caren Miosga auflaufen durfte, mag auch daran liegen, dass aktuelle Minister an solch einem Abend keine Lust hatten. Und Lauterbach sagt erfahrungsgemäß nicht ab, wenn eine Kamera ihn erwartet. 

Lauterbach sieht ein Land voller Gerechtigkeitsdefizite

Was Lauterbach da in die Kamera sagt, ist im Grunde immer nur eine Variation von: mehr Gerechtigkeit! Also eigentlich: mehr Gleichheit durch noch mehr Umverteilung! 

Seine Erklärung dafür, dass die Wähler der SPD den Rücken kehren und vor allem Arbeiter zur AfD gehen: Viele Bürger würden konkrete Alltagsprobleme spüren – vor allem bei Bildung, Gesundheit und Pflege. „Das Bildungssystem funktioniert nicht“, sagt er. Privatversicherte bekommen schneller einen Termin beim Arzt. Aber Lauterbach verliert kein Wort zum insgesamt katastrophal sinkenden Niveau der Schulabgänger. Für ihn gibt es, auch im Rentensystem, stets nur ein Problem: „Die Gerechtigkeitdefizite sind da.“ Caren Miosga musste schon lachen, als Lauterbach zum dritten Mal von ungerecht verteilten Facharztterminen anfing.

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Türmer liefert im Spiegel die Hardcore-Version davon. Klingbeil und Bas sind ihm zu lasch („So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Mit diesem Kurs marschieren wir in den Abgrund“), er ruft martialisch zum „Kampf für Verteilungsgerechtigkeit“. Türmer redet eine internationale Klassenkampfstimmung herbei: „Die Gegensätze in der Gesellschaft verschärfen sich, in Deutschland, aber auch international. Menschen fühlen sich einem Bündnis aus Superreichen, Faschisten und autoritären Staaten ausgeliefert. Die SPD müsste sich als Kampfgemeinschaft verstehen, die jenen eine Stimme gibt, die diesen Entwicklungen hilflos gegenüberstehen.“

Sind ausgerechnet Gerechtigkeitsdefizite (tatsächlich sind Gleichheitsdefizite gemeint) in einem Land, das gerade auf allen ökonomischen und gesellschaftlichen Feldern sozusagen mit Mann und Maus in einer sich kontinuierlich verschärfenden Krise steckt, wirklich das wichtigste politische Problem? 

Lauterbach scheint ganz vergessen zu haben, dass seine gerechtigkeitsverliebte Partei in den vergangenen zwei Jahrzehnten die längste Zeit mitregierte und nach der Ära Schröder eine lange Reihe an vermeintlichen „Gerechtigkeitsdefiziten“ beseitigte, sprich: Umverteilung zugunsten von Nichtarbeitenden und auf Kosten nicht zuletzt der Arbeiter verstärkte. Könnte es sein, dass genau diese vermeintliche Gerechtigkeitspolitik, an der er selbst in erster Reihe mitwirkte, zu den Hauptgründen für die multiple Krise ist, die nun vor allem die Arbeiter von der SPD wegtreibt?

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Lauterbach betonte mehrfach, die SPD brauche jetzt keine Personaldebatten und keine abstrakte Richtungsdebatte. Das heißt nichts anderes als: Wir machen eigentlich alles richtig, wir müssen es nur noch intensiver tun. Selbsterkenntnis? Kritikfähigkeit? Lernfähigkeit? Gibt’s bei Lauterbach nicht. Und bei Türmer scheint die einzige Lehre zu sein: Wir sind nicht radikal genug. 

Die Augen fest verschlossen vor der Wirklichkeit

Dass ausgerechnet die Arbeiter, die früher in der Mehrheit SPD wählten, nun zur AfD abwandern, nehmen Lauterbach und Türmer offenkundig nicht mal ansatzweise als Indiz dafür, dass der SPD-Kurs möglicherweise den handfesten Interessen der kleinen Leute einfach nicht mehr entspricht. Vor allem an dem, was beide überhaupt nicht erwähnen, wird diese Erkenntnisverweigerung deutlich: Kein Wort zur Zuwanderung. 

Jeder, der die Augen nicht völlig vor der Wirklichkeit an Schulen oder auch in den Notaufnahmen der Krankenhäuser verschließt, weiß, dass in Schulklassen mit großen Anteilen zugewanderter Nicht-Muttersprachler aus meist bildungsfernen Familien außereuropäischer Herkunft eine halbwegs erfolgreiche Vermittlung von Bildung und Kompetenzen kaum möglich ist. Dass unter solchen Umständen nur Kinder mit einigermaßen intaktem bürgerlichem Familienhintergrund überhaupt etwas lernen können, ist nicht ungerecht, sondern die Folge einer desaströsen Einwanderungspolitik. Dazu kommt eine seit mehreren Jahrzehnten nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern in fast allen Bundesländern von Sozialdemokraten oder Grünen geprägte Schulpolitik, die den Leistungsgedanken weitgehend unterminiert hat.

Wenn ausgerechnet der in seinen Falschaussagen zur Impfung verfangene Lauterbach und der protorevolutionäre Klassenkämpfer Türmer weiterhin so öffentlichkeitswirksam für ihre Partei sprechen und die Richtungsdebatten prägen, kann es mit dem Niedergang der einstigen Arbeiterpartei wohl nur so weitergehen.

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Konrad Paukner | Mi., 25. März 2026 - 08:02

Beim Marsch in den Abgrund geht Türmer laut posaunend mit der Trompete voran, gefolgt von Lauterbach der dazu die Trommel schlägt. Das Duo-Infernale zur marginalisierung der SPD.

Achim Koester | Mi., 25. März 2026 - 08:03

denn eine Partei mit einem Wähleranteil zwischen 5,5 (BW) und 9% darf nicht die Möglichkeit haben, das Land gegen die Wand zu fahren. Wenn die Deutschen den Spzialismus gewollt hätten, hätten sie sich 1989 sparen können.

IngoFrank | Mi., 25. März 2026 - 08:27

will ?
Da sollte doch erst einmal die Gerechtigkeit als solches in diesem Land überprüft werden !
Tut es der Gerechtigkeit genüge wenn z.B:
- ein Kanzlerkandidat Haushaltskonsolidierung verspricht, die Wahl gewinnt & vor seiner Vereidigung, ein nie dagewesenes Schuldenpaket aufnimmt ?
- wenn von den Schulden 95% im Haushalt versickern, statt wie versprochen in Infrastruktur zu investieren ?
- wenn ein Krieg finanziert wird, der uns nichts angeht ?
- wenn der grüne Deal beschlossen wird und in letzter Konsequenz daraus die Wirtschaft zusammenbricht ?
- wenn der Atomausstieg ein „ historischer Irrtum war ? (v d L) und Deutschland einer der höchsten Stromkosten hat
- wenn die gute Hälfte der Spritkosten Steuern sind ?
- wenn einem das Gefühl fragt, warum wir für unsere teils illegalen zuregeisten Gäste uns finanziell und in Fragen der inneren Sicherheit auf der Nase herumtanzen lassen?
- wenn Nichtarbeit mehr belohnt wird als
Arbeit ?
Ist das alles gerecht ?
MfG a d Erfurter Republik

Maria Arenz | Mi., 25. März 2026 - 09:00

Türmer, auf einer teuren Privatschule gestählter Sproß eines Ministerialdirektors und Lauterbach, den höfliche Menschen wie ich als bedauernswert einstufen, ungehobelte dagegen als gemeingefährlichen Quartalsirren, werden nie begreifen, zu was man den Staat eigentlich braucht: nicht zur Herstellung von "Gerechtigkeit"- die sowieso jeder anders definiert- sondern zur Erledigung zentraler Aufgaben: funktionierende Verwaltung, funktionierende Infrastruktur, innere und äußere Sicherheit, ein Bildungssystem, aus dem die Kinder nicht dümmer rauskommen als sie reingegangen sind und eine Gesundheitspolitik, für die die zahlenden Schichten einen halbwegs fairen Return on Investment bekommen. Was dabei herauskommt, wenn man diese Kern- Aufgaben derart brutal vernachlässigt, weil man die Herstellung von Gerechtigkeit plus Rettung des Weltklimas priorisiert, können wir nach 25 Jahren sozialdemokratischer Politik auch einer CDU geführten Regierung besichtigen. Bitte nicht mehr davon!

A. Brand | Mi., 25. März 2026 - 09:38

Gerechtigkeit höre/lese, muß ich daran denken, wie ungerecht es mittlerweile DANK der diversen Linksparteien in diesem Land zugeht, denn es werden hart arbeitende Menschen geschröpft um damit die „soziale Hängematte“ für Millionen großzügig auszupolstern, die entweder gar nicht hier sein sollten und oder keine Lust haben zu arbeiten!

Das ist zutiefst ungerecht! Darum sollten sich die mittlerweile weder sozialen noch demokratischen „Sozialdemokraten“ einmal kümmern!
“Since this is an era when many people are concerned about “fairness” and “social justice,” what is your “fair share” of what someone else has worked for?”
Thomas Sowell

Sie haben es geschafft, ich habe keine Lust mehr, ich verabschiede mich, Ihre Lösch-KI ist das Letzte, wenn man von jemandem der noch nie gearbeitet hat wie es bei dem Mann im Bild der Fall ist, noch nicht einmal schreiben darf, daß er in seinem Leben noch nichts geleistet hat, dann geht das zu weit!

Über mein Abo werde ich ebenfalls nachdenken, so geht das nicht!!

Nicht böse werden. Indirekte Rede verwenden.

Im Privatem Gymnasium Abitur gemacht und das erste Staatsexamen in Jura und nun eine Doktorantenstelle. O.k. Noch keinen Berufsabschluss ……
Vielleicht reicht’s wie bei Nahles von den Jusos zur Ministerin …….
Egal wie, die SPD ist ein Tod gerittenes Pferd und wird in Persona von Klingbeil & Bas, um sich schlagen wie ein angeschossener Bär und unseren Kanzler am roten Nasenring durch die bunte Arena im Reichstag ziehen und tanzen lassen…..Das als Ausgangslage könnte dieser Koalition, nach den Wahlen in Sachsen Anhalt, womöglich den endgültigen Todesstoß versetzen. Das halten die Jusos mit ihrem Vortänzer und oder Lauterbach auch nicht mehr auf. Da hätten wenigstens die vergangenen 2 LT Wahlen einen „Sinn“ für die SPD ergeben. Gut so wenn’s so kommen würde. Vielleicht einen Tick zu früh für die BT Wahl. Aber egal, besser als der jetzige Zustand dieser Regierung und für dieses Land.
Mit besten Gruß aus der Erfurter Republik

hanno Woitek | Mi., 25. März 2026 - 11:33

beides sind SChwachköpfe, aber leider brandgefährlich für unser Land.
Schlimmer als JEDER AfD Politiker!!!!

Heidemarie Heim | Mi., 25. März 2026 - 12:18

Mit genügend Uralt Lavendel hinterm Ohr, dass man als nächstes anvisiertes "Umarmungsopfer" nur noch so schnell wie möglich deren Dunstkreis entfliehen möchte! Ein Trauma meiner Kindheit😥. Genau wie u.a. der seelische Zustand samt pathologischer Blutdruckwerte meines Erzeugers, wenn er von einer SPD-Sitzung nach hause kam, und man ihn erst mal in Kur schicken wollte;) Bis es meiner Mutter reichte u. ein Teilnahmeverbot nicht nur bezüglich der Partei aussprach, sondern für die ebenso gesundheitsschädlichen Vereinssitzungen des Kleintier und Geflügelzuchtvereins wo sie mit dem Hackebeil im Hühnerstall von Papa Fakten schaffte;)!
Doch zurück zur Tante u. ihrem beflissenen Gefolge von ÖRR-TV und sonstigen linken Kampfblättern, wo sich der linke Flügel u. der Nachwuchs regelmäßig gegen ihre noch mit Restpragmatismus gesegnete Genossen/innen austoben dürfen vor großem Publikum u. schon mal zur Enthauptung zu lasch agierender Köpfe auffordert. Worauf die Augen von Caren noch größer werden;)

Ich habe bei Focus online einen Ausschnitt von Lanz gesehen speziell mit der SPD Vorsteherin aus Brüssel ….. sie lachen sich schlapp über so viel Geschwurbel. Es muss schon ein „sehr gäriger Haufen“ sein, diese SPD von
heute 😛
Gruß aus Thüringen

Wolfgang Borchardt | Mi., 25. März 2026 - 12:33

Leider wurde nicht erläutert, dass der Abgrund kurz davor ist, die SPD zu verschlingen. Aber sie bemerkt es nicht und so ist es am besten. Mit diesen Wahrnehmungsproblemen sollte niemand regieren dürfen

Heidemarie Heim | Mi., 25. März 2026 - 12:45

Sorry! War schon der Schreck all meiner Deutschlehrer wenn Aufsatz schreiben angesagt war😁. Wo war ich? Ach ja, bei den immer wieder speziellen Gästelisten beim ÖRR, welche wie augenscheinlich angenommen auf diverse Denkdefizite des Zuschauers abzielen. Wo eine Moderatorin ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, und einen ehemaligen Gesundheitsminister über Ungerechtigkeit und Umverteilung im Gesundheitssystem schwafeln lässt, ohne die Frage zu stellen warum die GKKs jedes Jahr Milliardendefizite verzeichnen u. welchen Anteil daran der Staat
trägt, der gerade mal pro versichertem Bürgergeldempfänger um die 125€ im Monat abdrückt. Und deshalb momentan die Idee durch die Lande geistert, noch arbeitenden Beitragszahlern nicht nur die Familienmitversicherung (Kinder unter 6 u. Pflegende von Angehörigen ausgenommen) zu schnippeln, sondern wie in der PKV für jedes Familienmitglied was keiner geregelten Arbeit nachgeht;) um die 200€ Mitgliedsmindestbeitrag? zu erleichtern.
Setzen! 6 Caren! MfG

Sebastian Habel | Mi., 25. März 2026 - 13:11

Vielleicht haben die beiden die schiere Genialität der Politik der SPD noch nicht gut genug erklärt, hahaha.

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