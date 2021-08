Ein jeder trage des anderen Lastenrad! Zumindest finanziell. Es ist ein frommer Wunsch, den Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, am Sonntag in der interaktiven Fragestunde „Frag selbst“ in die Welt hinausgeschickt hat. Nach Ausstrahlung des ARD-Sommerinterviews mit Tina Hassel hatten Zuschauer die Gelegenheit, in einem interaktiven Online-Format eigene Fragen an die grüne Spitzenfrau zu stellen. Eine kam dabei von einem gewissen Henri Schuppman. Der wollte von Annalena Baerbock wissen, was die Grünen eigentlich von einer Prämienzahlung beim Kauf eines neuen Fahrrads hielten. Antwort: „Für normale Räder braucht es keine Prämien; aber es ist ein Vorschlag von uns, Lastenfahrräder zu fördern“; ein Angebot für Menschen, die keinen Führerschein hätten oder nicht Auto fahren wollten oder könnten.

Steuergelder also zu Stahlrossen, eine eigentlich ganz hübsche Offerte. Immerhin droht derzeit in immer mehr deutschen Städten der Verkehrsinfarkt. Und während die Politik noch mit Dieselfahrverboten, Citymaut oder der Subventionierung von Elektroautos gegenzusteuern versucht, wäre ein kleines Zuckerl beim Neukauf von Cargo-Drahteseln eigentlich eine ökologisch attraktive Alternative. „Unser Vorschlag sind 1.000 Euro“, präzisierte Baerbock daher noch vor laufender Kamera ihren Velo-Vorstoß, als halb Twitter-Deutschland bereits über den Sinn und Unsinn einer Förderung von „Cangoo Groovy“ „Urban Arrow“ und anderen Modellen der zeitgemäßen Transporttretmühlen diskutierte.

Radweg ins Glück?

Während die einen hinter Baerbocks Plänen bereits den breiten Radweg ins Glück vermuteten, ätzten andere, darunter etwa CDU-Generalsekretär Paul Zimiak, über die fehlende Praxistauglichkeit der neuen Pedalenpauschale: „Stelle mir gerade Bauarbeiter auf dem Weg zur Baustelle vor“, so Zimiak unter dem „trendenden“ Hashtag #lastenrad. „Gibt es auch Tandem-Lastenräder für Chef & Azubi? Vorne der Presslufthammer verstaut – als Fahrradanhänger ein Betonmischer?“

Das Lastenrad also eine Idee aus Wolkenkuckucksheim? Immerhin träumen die Grünen davon, gleich eine Millionen Lastenräder mit den versprochenen 1.000 Euro zu bezuschussen, und das eben auch für privat genutzte Räder, und nicht, wie derzeit, ausschließlich für Firmen, Kommunen oder Vereine. Viele sehen in dem Zuschuss daher nur eine Wohltat für die Stammwählerschaft – ein Klientelkonfekt für Hippster, Bobos und all die anderen Vertreter eines Urban Lifestyles, der in der Neuanschaffung gerne auch mal zwischen 2.000 und 6.000 Euro kosten darf.

Zwei Prozent Nutzer

Doch statt unverzüglich in Spott und Häme zu verfallen, sollten zunächst die Fakten sprechen: Denen zufolge erlebt das Lastenfahrrad seit Jahren tatsächlich einen kleinen Boom – und das nicht nur in den großen Städten oder inmitten der Idyllen-Ikonik grüner Wahlplakate, sondern ganz hand- und trittfest, eingeklemmt zwischen überfüllten Ausfallstraßen und zugeparkten Fahrradwegen.

So ergab eine Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts Sinus im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums, dass die Bekanntheit sogenannter Cargo-Bikes zwischen den Jahren 2017 bis 2019 von 38 auf 52 Prozent gestiegen sei. Zwei Prozent der im sogenannten Fahrrad-Monitor befragten Deutschen gab bei der 2019 durchgeführten Studie sogar an, schon einmal ein Lastenrad genutzt zu haben. Das entspricht einer Nutzerverdoppelung innerhalb von gerade einmal zwei Jahren.

Keine wirkliche Verkehrswende

Die Zahl der wirklich Kaufinteressierten indes war 2019 noch relativ niedrig. Lediglich 1,55 Prozent der Befragten gab damals an, innerhalb der nächsten zwölf Monate sich sicher oder vielleicht ein solches Lastenfahrrad anschaffen zu wollen – das waren also gerade einmal fünf Prozent aus der Gruppe aller potenziellen Radneukäufer. Und wie viele am Ende wirklich zugeschlagen haben, darüber schweigt sich die Statistik aus.

So mag die Zahl aus der Sinus-Umfrage zwar tatsächlich die größte Steigerung darstellen, die Deutschlands Fahrradhändler verzeichnen konnten, seitdem Karl Freiherr von Drais mit seinem weltweit ersten Laufrad durch Mannheim rollte, eine wirkliche Verkehrswende indes, wie sie nicht nur dem grünen Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler vorschwebt, ist mit einer solch erlesenen Käufergruppe ganz sicher aber nicht zu machen. Das mag sich ändern. Doch bis Kindlers Wunschdenken Wirklichkeit wird, müssen hiesige Radler wohl noch Tausende Male in die Pedale treten. Denn der Haushaltsexperte der Öko-Partei hat Baerbocks Pläne bereits weitergedacht. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, dass viele Handwerkerinnen und Kleinunternehmer ihre Dienstleistungen sicherlich auch mit E-Lastenrädern anbieten könnten. Für sie gebe es aber zu wenig Fördermittel. Gleiches gelte für Leihsysteme für E-Lastenräder und für Familien, die sich ein Lastenrad anschaffen wollten.

Billig, aber selten

Wenn dem tatsächlich so sein sollte, gäbe es bis zur Einführung einer grünen Lastenradprämie eine pragmatische, ja eine absolut kostengünstige Alternative: Fahrradanhänger oder sogenannte Cargo Trailer. Die kosten in der Anschaffung kaum mehr als 200 Euro und sind somit selbst für Kleinstunternehmer noch absolut erschwinglich. Warum man sie im städtischen Verkehrsraum dennoch so selten sieht? Die Antwort mag dem grünen Herz wehtun: Entweder nämlich besteht schlicht kein Interesse an der ökologischen Verkehrswende oder die Anhänger sind für den „Urban Voter“ schlicht und ergreifend nicht hip genug.