Über Lars Klingbeil reden in seiner Heimat ganz viele Leute gut. Denn der hochgewachsene SPD-Abgeordnete aus Munster in der Lüneburger Heide in Niedersachsen, einer an sich sehr konservativen Gegend, ist gut vernetzt, mit vielen Menschen gut bekannt und daher auch beliebt. Meistens sucht er in der Politik das vermittelnde Gespräch, hat sich auf das Schmieden von Kompromissen konzentriert. Sein herausragendes Ergebnis bei den Erststimmen bei der Bundestagswahl, 42,1 Prozent, unterstreicht das.

Die Rolle, die Klingbeil seit 2017 erst als Generalsekretär, dann als Parteivorsitzender der SPD einnehmen musste, war nun aber oft die des Angreifers – und so hat er sich in jüngster Zeit stärker auf die Polarisierung verlegt. Sehr häufig war es an ihm, den politischen Gegner scharf zu attackieren. Das geschah zuweilen holzschnittartig und wenig originell. Das ist dann die andere Seite des 47-Jährigen – er hat auch den Ruf, ein Scharfmacher sein zu können.