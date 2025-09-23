Lars Klingbeil
Lars Klingbeil am Donnerstag bei seiner Rede im Bundestag / picture alliance / Geisler-Fotopress / Agentur Wehnert / M. Gränzdörfer

Lars Klingbeil im Bundestag Blut, Schweiß und Tränen

Der SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister hat an diesem Donnerstag eine beinahe schon historische Rede gehalten. Sie knüpft nämlich an die Reform-Agenda von Alt-Kanzler Gerhard Schröder an. Die Frage ist nun, ob Klingbeils Genossen da auch mitmachen.

VON ALEXANDER MARGUIER am 23. September 2025 6 min

Alexander Marguier

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

Das war schon eine bemerkenswerte Rede von Lars Klingbeil an diesem Donnerstag im Bundestag. Auch der Bundesfinanzminister und Vizekanzler hatte natürlich mitbekommen, dass seine SPD in den vergangenen Wochen und Monaten endgültig in den Ruf einer reformunfähigen Partei zu kommen drohte: Die Sozialdemokraten taten sich von Beginn dieser neuen Koalition an sichtlich schwer mit einer aufrichtigen Bestandaufnahme der deutschen Malaise, schienen ihr Heil lediglich in zusätzlicher Staatsverschuldung zu suchen, ohne sich an die Ursachen zu wagen. 

Dieser Eindruck wurde noch verschärft durch Klingbeils Co-Parteivorsitzende Bärbel Bas, die Ende August die Notwendigkeit einer Debatte über den ausufernden Sozialstaat als „Bullshit“ bezeichnet hatte. Ob diese Provokation gegenüber den Koalitionspartnern von der Union einer Berechnung folgte oder eher ein Lapsus war, sei dahingestellt. In jedem Fall verstärkte Bas damit das Empfinden vieler Menschen, die SPD verstehe sich nur noch aufs Bremsen, nicht mehr aufs Gestalten.

Mehr lesen über

Urban Will | Di., 23. September 2025 - 18:25

größten Verlierer seiner Partei aller Zeiten mit Churchill zu vergleichen und die Lage dieses Landes somit mit dem Englands zu Beginn des Zweiten Weltkrieges...
Das ist dann doch ein wenig arg theatralisch.
Dass Sie dieser Regierung immer noch zutrauen, wirkliche Reformen anzugehen, erstaunt mich.
Ich höre mir das Geplappere dieses Klingbeil ebenso wenig mehr an wie die Lügen von Merz. Aber wenn das schon so eine „große“, „historische“ Rede war: Was wurde denn konkret angekündigt außer Nebelkerzen?
Was in Richtung Migration (zig verbrannte Mrd), Klima und Energie? Was mit den Steuern? Wollte dieser Looser sie nicht erhöhen? Wie die Wirtschaft retten, wenn man die Leistungsträger schröpft?
Wirkliche Ideen, dieses Narrenschiff vom Kopf auf die Füße zu stellen, hat nur Weidel.
Sorry, Herr Chefredakteur. Aber von einem maroden, verlogenen, zerstrittenen Haufen erwarte ich gar nichts mehr.
Die Zeit ist reif für eine richtige Wende. Geistig, moralisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

