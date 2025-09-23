- Blut, Schweiß und Tränen
Der SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister hat an diesem Donnerstag eine beinahe schon historische Rede gehalten. Sie knüpft nämlich an die Reform-Agenda von Alt-Kanzler Gerhard Schröder an. Die Frage ist nun, ob Klingbeils Genossen da auch mitmachen.
Das war schon eine bemerkenswerte Rede von Lars Klingbeil an diesem Donnerstag im Bundestag. Auch der Bundesfinanzminister und Vizekanzler hatte natürlich mitbekommen, dass seine SPD in den vergangenen Wochen und Monaten endgültig in den Ruf einer reformunfähigen Partei zu kommen drohte: Die Sozialdemokraten taten sich von Beginn dieser neuen Koalition an sichtlich schwer mit einer aufrichtigen Bestandaufnahme der deutschen Malaise, schienen ihr Heil lediglich in zusätzlicher Staatsverschuldung zu suchen, ohne sich an die Ursachen zu wagen.
Dieser Eindruck wurde noch verschärft durch Klingbeils Co-Parteivorsitzende Bärbel Bas, die Ende August die Notwendigkeit einer Debatte über den ausufernden Sozialstaat als „Bullshit“ bezeichnet hatte. Ob diese Provokation gegenüber den Koalitionspartnern von der Union einer Berechnung folgte oder eher ein Lapsus war, sei dahingestellt. In jedem Fall verstärkte Bas damit das Empfinden vieler Menschen, die SPD verstehe sich nur noch aufs Bremsen, nicht mehr aufs Gestalten.
