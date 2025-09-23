Lars Klingbeil im Bundestag - Blut, Schweiß und Tränen

Der SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister hat an diesem Donnerstag eine beinahe schon historische Rede gehalten. Sie knüpft nämlich an die Reform-Agenda von Alt-Kanzler Gerhard Schröder an. Die Frage ist nun, ob Klingbeils Genossen da auch mitmachen.