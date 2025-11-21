- Dorfjunge mit Ambitionen
CDU-Politiker Gordon Schnieder könnte der nächste Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden. Er will die Mainzer Staatskanzlei, die in den letzten Wahljahren and die SPD ging, wieder in CDU-Hand bringen. Die Umfragen sehen gut aus, aber der SPD-Amtsinhaber ist beliebter.
Der ältere Herr redet nicht lange um den heißen Brei herum. Was die Konzepte der CDU zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber seien, will er von Gordon Schnieder wissen. Es mache ihm Sorgen, dass viele CDU-Stammwähler inzwischen zur AfD gewechselt seien, betont er. „Auf einen Kaffee mit Gordon Schnieder“ heißt das Format, zu dem der Spitzenkandidat der Landes-Union von Rheinland-Pfalz in ein Hotel in Idar-Oberstein geladen hat. In dem Flächenland Präsenz zeigen, das ist Teil der Strategie für die mit Spannung erwartete Landtagswahl am 22. März.
