Gordon Schnieder im Porträt - Dorfjunge mit Ambitionen

CDU-Politiker Gordon Schnieder könnte der nächste Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden. Er will die Mainzer Staatskanzlei, die in den letzten Wahljahren and die SPD ging, wieder in CDU-Hand bringen. Die Umfragen sehen gut aus, aber der SPD-Amtsinhaber ist beliebter.