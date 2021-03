In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz wurde heute ein neuer Landtag gewählt – zwei besondere Landtagswahlen, denn sie bilden den Auftakt zum Superwahljahr 2021 mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im Herbst. Die beiden Wahlen gelten als erster Stimmungstest – auch für die Frage, wer neuer Bundeskanzler wird.

Wegen der Pandemie war in den Wahllokalen den ganzen Tag nur wenig los. Viele Wähler hatten schon vorab per Brief abgestimmt. Da die Briefstimmen erst nach 18 Uhr ausgezählt werden, könnten sich die Ergebnisse noch verändern. Nach einer ersten Prognose der ARD um 18 Uhr zeichnen sich vier Trends ab: Die Grünen konnten sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz zulegen.

Im Ländle wurden sie mit 31 Prozent wieder stärkste Partei. In Rheinland-Pfalz liegen die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit 34,5 Prozent wieder vorne. Hier wie dort musste die CDU nach den gerade aufgeflogenen Korruptionsskandalen in der Union Stimmenverluste hinnehmen. Die Linke schafft es nach dem derzeitigen Stand in keines der beiden Landesparlamente.

In Baden-Württemberg schnitten die Parteien wie folgt ab:

CDU: 23 Prozent

SPD: 12 Prozent

Grüne: 31 Prozent

FDP: 11,5 Prozent

AfD: 11,5 Prozent

Und hier die Ergebnisse aus Rheinland-Pfalz:

CDU: 26 Prozent

SPD: 34,5 Prozent

Grüne: 8,5 Prozent

FDP: 6,5 Prozent

AfD: 10,5 Prozent

FW: 5,5 Prozent