Wir schreiben den 26. September 2021. Während der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die ersten Hochrechnungen zur Bundestagswahl in Berlin verfolgt, hat die CSU zur Wahlparty in ihre Zentrale im Münchner Norden geladen. Neben Söder sind dieser Veranstaltung viele weitere prominente Vertreter der Partei ferngeblieben, denn eine richtige Feierstimmung wird an diesem Abend garantiert nicht aufkommen.

Die ersten Prognosen sehen die CSU in Bayern bei 33 Prozent – und die anwesenden Mitglieder jubeln und klatschen. Aber nicht etwa deshalb, weil das Ergebnis gut wäre. Es ist schlecht. Sondern aus dem Grund, dass mancher Christsozialer schon gefürchtet hatte, dass die CSU bei den Bundestagswahlen gar unter 30 Prozent fallen könnte. Im : „Das ist natürlich ein Tag, wo man bei der absoluten Höhe des Ergebnisses sagen muss, da muss die Ambition schon eine andere sein.“