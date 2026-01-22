Wahlkampf in Sachsen-Anhalt - Warum die Personalrochade der CDU ein riskantes Manöver ist

In Sachsen-Anhalt gibt Ministerpräsident Haseloff frühzeitig an Sven Schulze ab. Während die CDU auf einen „Amtsbonus“ bei der Landtagswahl hofft, liefert sie der AfD damit einen möglichen Wahlkampfschlager frei Haus: den von der Christdemokratie, der man nicht trauen kann.