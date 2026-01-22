Sachsen-Anhalt
Kann die Personalrochade von Sven Schulze (l.) und Reiner Haselhoff die AfD und ihren Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund noch stoppen? / picture alliance/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Wahlkampf in Sachsen-Anhalt Warum die Personalrochade der CDU ein riskantes Manöver ist

In Sachsen-Anhalt gibt Ministerpräsident Haseloff frühzeitig an Sven Schulze ab. Während die CDU auf einen „Amtsbonus“ bei der Landtagswahl hofft, liefert sie der AfD damit einen möglichen Wahlkampfschlager frei Haus: den von der Christdemokratie, der man nicht trauen kann.

VON BEN KRISCHKE am 26. Januar 2026 6 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Frohes neues Gesicht!“, plakatierte die CDU in Sachsen-Anhalt zum Start ins neue Jahr. Auf den Plakaten zu sehen: Noch-Ministerpräsident Reiner Haseloff, 71 Jahre alt, und sein gewünschter Nachfolger, der 46-jährige Sven Schulze. Eigentlich sollte Schulze bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode Wirtschaftsminister bleiben und bei der Landtagswahl im September 2026 dann als Nachfolger von Haseloff ins Rennen um das Amt als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt gehen. Doch daraus wird jetzt nichts. 

