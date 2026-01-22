- Warum die Personalrochade der CDU ein riskantes Manöver ist
In Sachsen-Anhalt gibt Ministerpräsident Haseloff frühzeitig an Sven Schulze ab. Während die CDU auf einen „Amtsbonus“ bei der Landtagswahl hofft, liefert sie der AfD damit einen möglichen Wahlkampfschlager frei Haus: den von der Christdemokratie, der man nicht trauen kann.
„Frohes neues Gesicht!“, plakatierte die CDU in Sachsen-Anhalt zum Start ins neue Jahr. Auf den Plakaten zu sehen: Noch-Ministerpräsident Reiner Haseloff, 71 Jahre alt, und sein gewünschter Nachfolger, der 46-jährige Sven Schulze. Eigentlich sollte Schulze bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode Wirtschaftsminister bleiben und bei der Landtagswahl im September 2026 dann als Nachfolger von Haseloff ins Rennen um das Amt als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt gehen. Doch daraus wird jetzt nichts.
