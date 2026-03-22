Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die CDU nach Prognosen von ARD und ZDF stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Alexander Schweitzer erleiden deutliche Verluste und landen auf Platz zwei vor der AfD, die ihren Stimmenanteil gegenüber der letzten Wahl 2021 mehr als verdoppelt. Demnach kommt die CDU auf 30,5 Prozent, die SPD auf 26,5 Prozent, die AfD auf 20 Prozent. Die Grünen kommen auf 7,5 bis 8,5 Prozent der Stimmen (9,3). Die Freien Wähler erreichen nur 3,5 bis 4,0 Prozent (5,4), die noch nie im Mainzer Landtag vertretenen Linken 4,5 Prozent (2,5). Beide Parteien dürften an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sein. Die FDP liegt mit 2,0 bis 2,1 Prozent deutlich unter der Marke und muss den Landtag nach zehn Jahren verlassen - sie sitzt nun noch in sechs Bundesländern im Parlament und nur noch in Sachsen-Anhalt in der Regierung.

Zur Wahl aufgerufen waren knapp drei Millionen Bürger. Die Wahlbeteiligung lag den Prognosen zufolge bei 63,5 bis 69,5 Prozent (2021: 64,3).

Das genaue Wahlergebnis wird über die Zusammensetzung des neuen Landtags in Mainz entscheiden.

Die Umfragen haben bis zuletzt ein knappes Rennen zwischen CDU und SPD vorausgesehen. Sowohl der bisherige Amtsinhaber Alexander Schweitzer als auch sein Herausforderer Gordon Schnieder wählten im Beisein ihrer Ehefrauen und gaben sich jeweils optimistisch. „Das ist ein wunderbarer Tag, auf den ich mich schon seit langem vorbereite und freue“, sagte Schweitzer nach seiner Stimmabgabe in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße). In den vergangenen Tagen hätten ihn viele Menschen ermutigt, die ihn als Ministerpräsidenten weiterhin im Amt sehen wollten. „Das beflügelt mich und gibt mir ganz viel Zuversicht“, sagte der SPD-Politiker.

Mit Blick auf den Ausgang der Wahl betonte er aber auch schon am Vormittag: „Es wird knapp, das weiß man. Das ist in Rheinland-Pfalz so.“ Er verwies auf seine persönlichen Werte, mit denen er seit Monaten vorne gelegen habe. Auch die unentschlossenen Wähler hätten Schweitzer zufolge eine große Rolle beim Wahlausgang gespielt.

Derweil zeigte sich CDU-Mann Schnieder beim Urnengang in Birresborn in der Vulkaneifel ebenfalls zuversichtlich. „Ich gehe mit einem tollen Gefühl in den Tag“, sagte er. In der Partei sei in den vergangenen Monaten eine große Aufbruchsstimmung und Geschlossenheit zu spüren gewesen.

Die ersten Hochrechnungen folgen in Kürze. Sie werden genaueres über die Zusammensetzung der neuen Regierung in Mainz sagen, wo seit 2011 die SPD zusammen mit den Grünen regiert hat, seit 2016 in einer Ampel-Regierung mit der FDP. Diese Ära ist auf jeden Fall Geschichte. Die FDP wird der Prognose zufolge nicht mehr den Sprung in den Landtag schaffen. Eine große Koalition aus CDU und SPD ist somit wahrscheinlich. Das wäre ein Novum in Rheinland-Pfalz.

dpa