Für die baden-württembergische CDU unter ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel ist dieses Ergebnis schlichtweg ein Desaster. Sollten sich die ersten Prognosen im Laufe des Abends bestätigen, dann hätte die Union es geschafft, aus der Position des sicheren Siegers der Landtagswahl nur als Zweitplatzierter über die Ziellinie zu gehen. Die Christdemokraten schneiden mit 29 Prozent (Stand 18 Uhr) sogar erkennbar schwächer ab als die von Cem Özdemir angeführten Grünen mit 32 Prozent. Aus dem monatelangen Vorsprung ist auf den letzten Metern also nicht nur das seit einigen Tagen erwartete Patt geworden, sondern eine veritable Niederlage. Da wird es jetzt sehr viel zu besprechen geben, und zwar mit Blick auf den Schlafwagenwahlkampf ebenso wie auf das Führungspersonal. Dass Hagel weiterhin Fraktions- und Landesvorsitzender seiner Partei bleiben kann, erscheint nach dieser Schlappe wenig plausibel. Denn an diesem Sonntag wurde im einstigen CDU-Stammland auch über Persönlichkeiten abgestimmt.

Auf schmutzige Pfade begeben

Und da hat Özdemir, der sich in den vergangenen Wochen betont staatstragend gab, bei den Menschen im Südwesten offenbar besser zu punkten vermocht. Nun wird natürlich bei den Hagel-Leuten lautstark beklagt werden, dass sich die Grünen mit der „Rehaugen“-Kampagne und mit dem vom zweifelsfrei grün-affinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk genussvoll lancierten Klassenzimmer-Clip auf schmutzige Pfade begeben hätten. Das mag so sein. Fakt ist aber: Die CDU hatte alldem wenig entgegenzusetzen. Hagel hinterließ bei großen Teilen des Elektorats erkennbar den Eindruck eines wenig souveränen Politikers, der gewogen und für zu leicht befunden wurde. Die Union muss dringend ihre Lehren aus diesem Debakel ziehen, insbesondere hinsichtlich der eigenen Elitenauswahl. Das gilt übrigens nicht nur für manche Landes-, sondern mit Blick auf die zurückliegenden Bundestagswahlen auch für die übergeordnete Ebene.

Die Südwest-Grünen konnten offenbar Stimmen aus dem Lager von Linken und der SPD gewinnen, was ihnen jetzt zum Sieg verholfen hat. Die Sozialdemokraten waren ohnehin so gut wie abgemeldet, dann kam auch noch die Geschichte mit dem Spitzenkandidaten Andreas Stoch hinzu, der das Kunststück vollbracht hatte, unmittelbar nach dem Besuch einer Tafel im badischen Bühl seinen Chauffeur mit dem Einkauf von Pasteten im nahen Elsass zu beauftragen – und sich dabei auch noch von einem Filmteam erwischen zu lassen. Nicht nur in den Augen seiner eigenen Genossen war das ein Ausdruck krassester Doppelmoral. Mit ihren 5,5 Prozent (Stand 18 Uhr) bekommt die SPD die Quittung: Sie läge damit nur einen Punkt vor der FDP, der es mit prognostizierten 4,5 Prozent nicht gelungen sein dürfte, der Todeszone zu entkommen und wieder in den Landtag einzuziehen. Ob das auch für die Linke gilt (die ersten Prognosen sehen sie bei 4,5 Prozent), wird sich zeigen; sie ist jedenfalls weit entfernt von einem Achtungserfolg, auf den die Berliner Parteiführung so erpicht war, um ihre Reichinnek-Renaissance zu untermauern.

Schockwellen bei der CDU

Die AfD unter Markus Frohnmaier steht nach ersten Prognosen bei um die 17,5 Prozent. Sie konnte damit ihr Ergebnis von vor fünf Jahren annähernd verdoppeln – und muss folglich als eigentlicher Wahlsieger gelten, auch wenn sie aller Voraussicht nach ohne echte Option auf eine Regierungsbeteiligung bleibt. Das Abschneiden der blauen Alternative dürfte die Schockwellen bei der CDU noch verstärken, denn es ist davon auszugehen, dass viele Menschen, die ihre Industriearbeitsplätze bedroht sehen, ihr Kreuz bei den Rechtspopulisten gemacht haben. Die auf Geschmeidigkeit gebügelte Hagel-CDU konnte dieses Milieu nicht von sich überzeugen; was einem Hendrik Wüst im Herbst 2021 in NRW noch gelang, hat in Baden-Württemberg nicht funktioniert. Um das nordrhein-westfälische Erfolgsmodell zu kopieren, hätte es eines überzeugenderen Kandidaten mit mehr Ausstrahlung und besser hinterlegter Wirtschaftskompetenz bedurft. Nach diesem Wahlausgang sind Höhenflüge der AfD jedenfalls kein ostdeutsches Phänomen mehr. Für die Union ist das alles eine sehr, sehr schlechte Nachricht, zumal es außer der Formel „gut Regieren“ keine Strategie gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck zu geben scheint. In Baden-Württemberg stellt die CDU übrigens seit zehn Jahren die Wirtschaftsministerin.

Die große Frage lautet jetzt natürlich, wie sich CDU und Grüne zu einer wahrscheinlichen Koalition unter Führung von Cem Özdemir zusammenfinden sollen. Bei Lichte besehen wäre diese Konstellation nichts Neues, man könnte wohlmeinend von Kontinuität sprechen. Aber so einfach ist das nicht. Denn in der CDU ist die Wut über die vermeintliche oder tatsächliche Grünen-Kampagne enorm: man sieht sich um den Sieg betrogen. Da wird also erst einmal viel Geschirr gekittet werden müssen (wenn das überhaupt noch möglich ist). Erschwerend kommt hinzu, dass die Südwest-Grünen des Jahres 2026 eben nicht die von ihrem langjährigen Ministerpräsidenten auf Pragmatismus getrimmte Kretschmann-Grünen sind. Ein Blick ins aktuelle Wahlprogramm macht deutlich, wie weit Özdemirs Bürokratieabbau-Anspruch und die parteiinterne Wirklichkeit auseinander liegen. Sollte die Union sich nach ihrer jetzigen Niederlage auch noch in Koalitionsverhandlungen demütigen lassen, droht ihr eine weitergehende Marginalisierung.

Kommt jetzt die Brandmauer-Debatte?

Schwer vorstellbar also, dass es nun in der CDU Baden-Württembergs nicht einige Funktionäre geben sollte, die auf eine mögliche Mehrheit rechts der Mitte verweisen – und die Brandmauer zur AfD in Frage stellen. Allem Anschein nach könnte es nämlich für beide Parteien zusammen reichen, um eine Regierung unter Führung der Christdemokraten zu bilden (was in vielen ostdeutschen Bundesländern schon gar nicht mehr realistisch ist, weil dort die AfD regelmäßig die Spitzenposition belegt und damit den Anspruch hätte, den Regierungschef zu stellen). Das Rumoren innerhalb der Union dürfte also zunehmen – erst recht, nachdem laut des Kölner Verwaltungsgerichts die AfD vom Verfassungsschutz vorerst nicht mehr als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingeordnet werden darf. Da werden sich schon einige fragen, was besser ist: Juniorpartner unter den Grünen zu sein, oder (in welcher Form auch immer) Seniorpartner zusammen mit der AfD. Was solch ein Modell für das Wohlergehen Baden-Württembergs zur Folge hätte, steht freilich auf einem ganz anderen Blatt.

Es ist völlig unbestritten, dass das von der Auto-Krise und von schleichender Deindustrialisierung gebeutelte Bundesland jetzt nichts weniger gut gebrauchen kann als politische Instabilität. Doch der Wahlausgang von diesem Sonntag deutet auf das exakte Gegenteil hin. Spielchen um Macht, Posten und persönliche Eitelkeiten wären Gift für den global ausgerichteten Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Nun wird sich erweisen, ob Politik überhaupt noch in der Lage ist, mit disruptiven Brüchen umzugehen und auf die dramatisch veränderte Weltlage sinnvoll und konsequent zu reagieren. Angesichts der bisherigen Performance von Schwarz-Rot in Berlin besteht da leider wenig Hoffnung. Doch wenn der einst erfolgsverwöhnte deutsche Südwesten scheitert, dann scheitert früher oder später die gesamte Bundesrepublik. Hoffentlich ist das den Verantwortlichen in dieser Dramatik klar.