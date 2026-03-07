Landtagswahl in Baden-Württemberg - Zwischen Wohlstandssorgen und Machtfrage

Steigende Arbeitslosenzahlen und Unsicherheit in der Industrie: Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht im Zeichen wirtschaftlicher Fragen. Es geht aber nicht nur um die Regierung im Südwesten, sondern auch um politische Signale nach Berlin.