- Zwischen Wohlstandssorgen und Machtfrage
Steigende Arbeitslosenzahlen und Unsicherheit in der Industrie: Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht im Zeichen wirtschaftlicher Fragen. Es geht aber nicht nur um die Regierung im Südwesten, sondern auch um politische Signale nach Berlin.
Man muss kein Wahlkampfstratege sein, um dem CDU-Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg folgenden Tipp zu geben: Meide Videos, vor allem wenn sie in irgendeinem Zusammenhang mit Schulen stehen. In den vergangenen beiden Wochen vor der Wahl am Sonntag ist es dem 37-jährigen Manuel Hagel gelungen, mit Videoausschnitten in die Schlagzeilen zu kommen – allerdings anders, als es sich die CDU gewünscht hat.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.