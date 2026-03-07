Friedrich Merz und Manuel Hagel
Landtagswahl in Baden-Württemberg Zwischen Wohlstandssorgen und Machtfrage

Steigende Arbeitslosenzahlen und Unsicherheit in der Industrie: Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht im Zeichen wirtschaftlicher Fragen. Es geht aber nicht nur um die Regierung im Südwesten, sondern auch um politische Signale nach Berlin.

VON CLAUDIA KLING am 7. März 2026 5 min

Claudia Kling ist Korrespondentin der Schwäbischen Zeitung in Berlin.

Man muss kein Wahlkampfstratege sein, um dem CDU-Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg folgenden Tipp zu geben: Meide Videos, vor allem wenn sie in irgendeinem Zusammenhang mit Schulen stehen. In den vergangenen beiden Wochen vor der Wahl am Sonntag ist es dem 37-jährigen Manuel Hagel gelungen, mit Videoausschnitten in die Schlagzeilen zu kommen – allerdings anders, als es sich die CDU gewünscht hat.

IngoFrank | Sa., 7. März 2026 - 18:39

wählt. der sollte sich über die Deindustrialisierung, vor allem der Automobilindustrie, einhergehen mit dem Verlust von Zehntausenden Arbeitsplätzen, nicht aufregen, wundern oder gar beschweren.
Andererseits ist mit einer sozialdemokratisierten grün lackierten CDU auch kein Blumentopf zu gewinnen…… letztlich eine Wahl genau wie im Bund einer Brandmauer geschuldete, alternativlose Koalition, zwischen Not & Elend die Baden-Württemberg bekommen wird, Letztendlich weiter so auf links grünen Wegen, egal wer den MP stellt.
Angemerkt vielleicht noch, sollten sich die Prognosen bestätigen kann sich die AfD quasi über eine Verdopplung ihrer Stimmanteile von rd. 9% bei der letzten L T Wahl auf 18% freuen. Ein „Wunder“ ist das m M nicht…..
MfG a d Erfurter Republik

Armin Latell | Sa., 7. März 2026 - 20:14

ob die cdu oder die grünen die Wahl morgen gewinnen werden, so ode so werden wir 'weiter so' bekommen. Mittlerweile kann ich mich über die Dummheit der Wahlschafe nicht mehr aufregen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dem Cicero gehen die neutralen Journalisten(?) aus. WER IST CLAUDIA KLING?? "...diese Partei kommt in Umfragen"... Die cdu muss(!!) die Wahl verlieren, die grünen ihr Zerstörungswerk weitere Jahre fortsetzen, bis der verblödete Wähler so weit verarmt und mit Neubürgern bereichert ist, dass er vllt. (viel zu spät) darauf kommt, alternativ zu wählen! Allerdings: wenn die cdu gewinnt, gilt entsprechend das gleiche! Was, glaubt die Autorin, sollte die Bundesregierung liefern können oder wollen? Bis heute hat sich deren 'frontman' als absoluter Umfaller oder auch als 100% Lügner erwiesen. Nein, es ist sch....egal, wer morgen gewinnt, es werden auf jeden Fall die Falschen sein.

Theodor Lanck | So., 8. März 2026 - 00:35

"Wer jetzt Gelb oder „vielleicht sogar Blau“ wähle, „könnte am nächsten Morgen grün aufwachen“, sagte der CDU-Vorsitzende."

Sicher ist nur, dass die Wähler sowieso Grün bekommen, egal ob sie nun Hagel oder Özdemir wählen. Zumal die CDU selbst schon länger einen grünen Pilz hat.

