Petra Köpping
Petra Köpping / picture alliance / IPON | Stefan Boness

Landesfrauenrat Sachsen und das Staatsministerium Vorwürfe von Machtmissbrauch und politischer Einflussnahme

Die Vorwürfe umfassen zweckwidrig verwendete Fördermittel, interne Machtkämpfe und enge Kontakte zum Staatsministerium: Im Sächsischen Landesfrauenrat eskaliert ein Konflikt im Vorstand – und wirft grundsätzliche Fragen nach politischer Einflussnahme auf.

VON MIA KILIAN am 4. Mai 2026 8 min

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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Frauenräte existieren flächendeckend in allen Bundesländern sowie in Form eines länderübergreifenden Bundesverbands. Sie sind politisch neutrale, weisungsungebundene NGOs, die sich für Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen in allen Lebensbereichen einsetzen. Landesfrauenräte werden neben Mitgliedsbeiträgen überwiegend durch projektbezogene staatliche Fördermittel finanziert. Nun wird dem Landesfrauenrat Sachsen vorgeworfen, diese Fördermittel zweckwidrig verwendet zu haben und darüber hinaus politischer Einflussnahme durch das Sächsische Staatsministerium ausgesetzt gewesen zu sein.

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Klaus Funke | Mo., 4. Mai 2026 - 16:01

Die eigentliche Ursache ist eine viel zu lange Machtausübung. Da haben sich Gepflogenheiten zum Gewohnheitsrecht gewandelt. Es fehlte auch an konsequenter parlamentarischer Kontrolle.

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