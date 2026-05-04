- Vorwürfe von Machtmissbrauch und politischer Einflussnahme
Die Vorwürfe umfassen zweckwidrig verwendete Fördermittel, interne Machtkämpfe und enge Kontakte zum Staatsministerium: Im Sächsischen Landesfrauenrat eskaliert ein Konflikt im Vorstand – und wirft grundsätzliche Fragen nach politischer Einflussnahme auf.
Frauenräte existieren flächendeckend in allen Bundesländern sowie in Form eines länderübergreifenden Bundesverbands. Sie sind politisch neutrale, weisungsungebundene NGOs, die sich für Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen in allen Lebensbereichen einsetzen. Landesfrauenräte werden neben Mitgliedsbeiträgen überwiegend durch projektbezogene staatliche Fördermittel finanziert. Nun wird dem Landesfrauenrat Sachsen vorgeworfen, diese Fördermittel zweckwidrig verwendet zu haben und darüber hinaus politischer Einflussnahme durch das Sächsische Staatsministerium ausgesetzt gewesen zu sein.
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