„Da fehlt noch die Friedenstaube obendrauf so wie früher“, sagte ein Dorfbewohner, der mit der Kulturtechnik des Kindertagsumzugs offenbar sehr vertraut war. Mir gefiel die Vorstellung, unsere kleine Prozession durch das Symbol der Friedenstaube in den Dienst einer höheren Sache zu stellen. In mir klingelten dabei keine Alarmglocken vor einer übergriffigen Politisierung durch Idealisierung.