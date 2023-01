Was das Privatleben von Politikern angeht, werden von den Medien Grenzen gerne getestet und häufig überschritten. Die Schlüssellochperspektive ist beim Publikum eben sehr beliebt. Wenn es aber um politische Aussagen geht, kann es gar keine Trennung zwischen privat und politisch geben. Ein Politiker ist ein Politiker ist ein Politiker. Ob er eine bestimmte Meinung in einer Pressemitteilung, im Fernsehen oder beim Plausch am Rande eines Fußballspiels äußert: Gesagt ist gesagt.