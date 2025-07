Doch genau diese Sorge hält die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC für unbegründet. In ihrer diesjährigen Digitalstudie haben die Autoren untersucht, wie sich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf die Nachfrage am Arbeitsmarkt auswirkt – und auf was es ankommt, um sich dort künftig profilieren zu können. Analysiert wurden rund eine Milliarde Stellenanzeigen aus 24 Ländern und sechs Kontinenten, über 80 Branchen hinweg.