Angesichts der schlechten Images, das die Branche nicht erst seit der Bankenkrise 2008 genießt, ist es verständlich, dass man in Finanzkreisen bemüht ist, den ramponierten Ruf etwas aufzufrischen. Also gibt man sich modern, man ist grün, divers und umweltbewusst. Und während des Pride Month erstrahlt das jeweilige Logo in Regenbogenfarben. Die Bankenbranche – eine Ansammlung von Gutmenschen, so hat man den Eindruck.