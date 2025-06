Eben diesen „Rückschritt“ hat Weimer nun vollzogen. Der 60-Jährige ist der Beauftragte für Kultur und Medien der neuen schwarz-roten Bundesregierung in Berlin geworden. Damit hat er einen gehörigen Shitstorm ausgelöst. Der 1964 im hessischen Gelnhausen als Sohn eines Lehrerehepaars geborene und polyglott in Porto aufgewachsene Weimer hat diese überraschende Karriere seinem Männerfreund Friedrich Merz zu verdanken. Mit dem spielt er am Tegernsee, wo Merz eine Villa hat, zwar nicht Golf, wie Weimer wortreich dementiert. Aber er fährt mit ihm zusammen gelegentlich Mountainbike, wie sein Haussender ntv berichtet. Eben dort hatte Weimer den CDU-Mann Merz beständig in seiner Kolumne als „Person der Woche“ gehypt.