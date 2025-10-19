Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Bundeskanzler Friedrich Merz wird sich vielleicht schon seit ein paar Tagen folgende Fragen stellen: Kann ein möglicher Straftäter Mitglied der Bundesregierung sein? Und kann jemand, der Anlass auch nur für den begründeten Verdacht liefert, er habe rechtswidrig gehandelt, weiterhin ein hohes Staatsamt bekleiden? Bei all diesen Fragen geht es dieser Tage um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer – einen Mann, der nicht Mitglied der Unionsfraktion und nicht CDU-Mitglied ist und seinen Posten allein Friedrich Merz zu verdanken hat. Dessen Fall aber deswegen auch direkt auf den Kanzler durchschlagen würde.

Eigentlich sollte die Woche glanzvoll für ihn verlaufen. Weimer sprach erstmals als Kulturstaatsminister auf der Frankfurter Buchmesse und versuchte, sich bei der Autorenschaft des ganzen Landes beliebt zu machen, indem er die Digitalkonzerne attackierte.

Geistige Vampire und digitale Kolonialisten

Maschinen der künstlichen Intelligenz (KI) seien nichts anderes als „geistiger Vampirismus“, donnerte er. Das „Abschöpfen von Inhalten“ anderer gleiche einem „Raubzug“ und sei eine moderne Form der Ausbeutung. Und dann holte Weimer noch zum ganz großen Schlag aus: „Ich nenne das digitalen Kolonialismus, den wir nicht länger hinnehmen sollten.“

Dieses Wording wird kein Zufall gewesen sein. Weimers Start ins Amt war schwierig. Er galt als „konservativ“ und manchen gar als „rechts“. Ihm blieb gar nichts anderes übrig, als hier und da links zu blinken, um weiterhin „rechts“ abbiegen zu können, mag er gemeint haben.

Dabei ist das eigentliche Problem ein völlig anderes. Man wird kaum bestreiten können, dass künstliche Intelligenz erhebliche urheberrechtliche Probleme auslöst. Algorithmen und große Computersysteme durchsuchen das Weltwissen und stellen es jedem Einzelnen entgeltfrei zur Verfügung. Dahinter schlummert tatsächlich so etwas wie der Wimpernschlag des kommunistischen Gemeineigentums.

Emotional und moralisch, aus Sicht der Autoren also, war Weimers Angriff auf die Digitalindustrie somit nicht nur verständlich, sondern berechtigt. Nur: Würde man Weimers Attacken konsequent zu Ende führen, könnte man die künstliche Intelligenz auch gleich ganz beerdigen. Es könnte einfach sein, dass Fortschritt in der digitalen Moderne nur noch möglich ist, wenn gewisse Abstriche von geistigen Eigentumsrechten gemacht werden. Mitunter verlangt die Zukunft einfach Antworten, die aus der Perspektive der Gegenwart unglaublich unbefriedigend erscheinen.

War Weimer selbst ein Vampir?

Eigentlich wäre es die Rolle Weimers auf der Buchmesse in Frankfurt am Main gewesen, diesen unglaublich komplizierten Raum auszuleuchten, zu vermessen und dem Land Orientierung zu geben. Er verstieg sich stattdessen darauf, ins symbolische Horn des Antikolonialismus zu blasen. Nützen wird ihm das am Ende nicht.

Vor drei Tagen machte die Internetplattform des Bloggers und Journalisten Alexander Wallasch öffentlich, dass der Medienunternehmer Weimer, der bis 2010 Chefredakteur von Cicero war, möglicherweise selbst ein digital-kolonialistischer Vampir sei. Auf seiner Plattform The European wurden bis vor kurzem noch allerlei Autoren gelistet und Artikel veröffentlicht, ohne dass die davon gewusst haben sollen.

Sitz der Weimer Media Group in Tegernsee

Prominentestes Beispiel: Während mehrerer Jahre soll die heutige AfD-Vorsitzende Alice Weidel mehr als 100 Artikel für The European geschrieben haben. Ein Sprecher der AfD-Fraktion bestätigt gegenüber Cicero, dass das nicht stimme und Weidel nichts davon gewusst habe.

Es sei daher ein Medienanwalt eingeschaltet worden, um den Fall prüfen zu lassen. Am Ende der Prüfung könnte die Entscheidung stehen, gegen Weimer rechtlich vorzugehen. Und das könnte für ihn darin enden, selbst wegen Verstoßes gegen § 106 Urheberrechtsgesetzes verurteilt zu werden. Weimers Zukunft hängt von Weidels Gnade ab.

Inzwischen sind außerdem weitere Fälle möglicher Verstöße gegen das Urheberrecht aufgetaucht. The European listete bis vor kurzem auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) als Autor. Eine Sprecherin des Ministeriums erklärte auf Anfrage von Wallasch, dass Dobrindt „nicht als Autor für TheEuropean tätig und daher auch keinerlei Honorar von dort erhalten“ habe. Und selbst der bekannte Plagiatsjäger Stefan Weber erklärt, er sei betroffen. Er habe eine Unterlassungserklärung gegen Weimer auf den Weg gebracht. Mittlerweile hat The European seine Autorenliste vorsichtshalber ganz gelöscht. Aber natürlich vergisst das Internet nie.

Ausgerechnet einen Plagiatsjäger zu „plagiieren“, ist ein überaus missliches Kunststück: Weber kann nun schon aus Gründen der Selbstachtung und seines Geschäftsmodells gar nicht anders, als sich dagegen zur Wehr zu setzen.

Die Fakten im Fall Weimer wirken, nach allem, was man bisher weiß, daher einigermaßen klar: Die von ihm bis Februar 2025 persönlich verantwortete Plattform The European scheint gegen das Urheberrecht verstoßen zu haben. Möglicherweise geht es dabei sogar um Straftaten. Unter Weimers Verantwortung dürfte somit in Größenordnungen genau das betrieben worden sein, was er vor nur wenigen Tagen als „Raubzug“, ausbeuterisch, „Vampirismus“ und „digitalen Kolonialismus“ geißelte.

„Viel Geltungssucht – wenig Substanz“

Eigentlich müsste sich Weimer selbst öffentlichkeitswirksam zum Rücktritt auffordern. Oder eine sehr, sehr gute Erklärung für all das liefern. Die „Redaktion“ von The European reagierte mit einer „Klarstellung zu den aktuellen Attacken“ von „Rechtsaußen“: „Die dokumentarische Publikation von Politikerreden geschieht im Rahmen der Urheberrechtsschranken immer honorarfrei und unter Angabe von Quellen. So geschah dies auch mit Äußerungen von Frau Weidel aus den Jahren 2017 bis Anfang 2021. Wenn es in jenen Jahren einzelne Fälle gegeben haben sollte, in denen die Quellenangabe unterblieb, bedauern wir dies.“

Offenkundig beruhte das Geschäftsmodell dieses Mediums auf einer Art von journalistischer Hochstapelei: Man verwendet bereits publizierte Texte berühmter Autoren und vermerkt nur versteckt, wo man sie her hat – oder vergisst es auch schon mal bedauerlicherweise. Die gesamte Weimer Media Group (WMG), die Weimer zu Dienstantritt in der Bundesregierung seiner Frau überantwortete, scheint nach einem vergleichbaren Muster zu arbeiten. Das Medienfachmagazin Kress-Report attestierte 2024 „viel Geltungssucht ... – wenig Substanz“.

Nach Recherchen von Tichys Einblick verdient der Verlag vor allem mit dem „Ludwig-Erhard-Gipfel“ gutes Geld – nicht zuletzt dank mehrerer Hunderttausend Euro an staatlicher Förderung. Wirtschaftstitel wie Business Punk in der Verlagsgruppe könnten nicht zuletzt auch den Zweck haben, große Bedeutung zu suggerieren, um prominente Teilnehmer und vor allem Geld für den „Ludwig-Erhard-Gipfel“ anzuziehen. Die Zeitschrift, von Bertelsmann (bzw. RTL Deutschland) übernommen, wurde mittlerweile an einen Verlagsmanager weiterverkauft – aber bei Veranstaltungen arbeite man weiter zusammen.

Die Notwendigkeit für Weimer, sein Gebaren als Verleger glaubwürdig zu erklären, hat nicht nur moralische, sondern auch politische Gründe. So richtig ernstgenommen dürfte er nämlich andernfalls international nicht mehr werden. Richard Grenell, einer der wichtigsten Berater des US-amerikanischen Präsidenten, regte sich anlässlich der Buchmessen-Rede über Weimer zum Beispiel noch auf. Inzwischen macht er sich über ihn lustig.

Wäre da nicht die Brandmauer...

Derzeit ist nicht geklärt, ob die mutmaßlichen Plagiate und Raubkopien von The European auf Veranlassung, mit Duldung oder gar ohne Kenntnis von Weimer zustande gekommen sind. Für dessen grundsätzliche Verantwortung als ehemaliger Herausgeber ist das zwar nicht von Belang, wohl aber für dessen moralische. Und genau das hat auch Einfluss auf die Frage, ob er weiterhin im Amt bleiben kann.

Wäre Weimer ein erfahrener politischer Hase gewesen, hätte er nach dem ersten Artikel von Alexander Wallasch sofort Alice Weidel angerufen und ein Vieraugengespräch erbeten. Man hätte dann vereinbaren können, dass sich Weimer für die Fehler von The European öffentlich entschuldigt – und Weidel im Gegenzug gönnerhaft auf eine mögliche Strafverfolgung und rechtliche Auseinandersetzung verzichtet. Es wäre ein Geschäft auf Gegenseitigkeit gewesen.

Diesem Weg stand allerdings nicht nur Weimers Mangel an politischer Erfahrung entgegen, sondern auch die von Friedrich Merz erst dieser Tage wieder so hoch gelobte „Brandmauer“. Für Weidel und die AfD gibt es derzeit einfach nichts zu verlieren, wenn sie Wolfram Weimer politisch abfackelt. Und wegen der Brandmauer auch nichts zu gewinnen, wenn sie darauf verzichtet.

Friedrich Merz wird Wolfram Weimer daher wohl in Flammen aufgehen lassen müssen – oder in Kauf nehmen, dass seine eigene Glaubwürdigkeit weiter Schaden nimmt. Das alles ist der Stoff gleich für einen ganzen Zyklus attischer Tragödien.